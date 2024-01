Crack ochentero de La Roja apura la contratación de Ricardo Gareca y avisa a la ANFP: "Por suerte no ha arreglado con nadie"

La Selección Chilena está a prácticamente dos meses de volver a juntarse para encarar la fecha FIFA de marzo, la cual se desarrollará en Europa y se especula con que uno de los rivales que enfrente La Roja sea el vicecampeón del mundo, Francia.

Pese a que la gira por Europa contempla otro partido más del que aún no se sabe mucho, lo cierto es que Chile no tiene un director técnico para los desafíos tras la abrupta salida de Eduardo Berizzo en noviembre pasado.

Si bien en la ANFP aseguran que el nuevo técnico estará para los compromisos amistosos de marzo, lo concreto es que pareciera que la opción de Ricardo Gareca -quien gusta más dentro de los hinchas y el medio- se aleja con el correr de los días.

Coke Contreras apura la contratación de Gareca. | Foto: Photosport

Jorge ‘Coke’ Contreras, crack ochentero de La Roja, está vuelto loco con las demoras por el nuevo DT: “Hay cuestiones dentro de los mismos clubes, dilatan las cosas por cosas económicas. No toman en consideración lo importante de tener ya a una persona a cargo y que empiece a planificar cómo trabajar para mejorar los resultados”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Pese a que La Roja no es el único interesado en contar con los servicios de Ricardo Gareca, el ex jugador de fútbol advierte a la ANFP de que, por suerte, el Tigre aún no firma un contrato con otro equipo o selección.

“Se han dado muchas vueltas, y por suerte no ha arreglado con nadie. Ahora, quizás tienen algunas conversaciones previas, pero deberían dar ciertas luces para tranquilizar a la gente de que ya hay un técnico capacitado para tomar las riendas de la Selección”, cerró.

El último paso de Ricardo Gareca como DT

Vélez Sarsfield fue la última experiencia de Ricardo Gareca como DT tras su salida de la Selección Peruana, pero duró poco en el cargo por los malos resultados obtenidos durante su paso por el Fortín de Liniers.