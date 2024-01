Histórico de La Roja pone el grito en el cielo por estos dos candidatos para dirigir la Selección Chilena: "Yo no entiendo nada"

Ha pasado un buen tiempo desde que Eduardo Berizzo decidió no continuar al mando de la Selección Chilena y La Roja aún no cuenta con un entrenador a cargo del primer equipo de cara a los desafíos que se vienen este 2024.

Si bien la ANFP aseguró que el técnico estará antes de la fecha FIFA de marzo, lo concreto es que aún no hay luces sobre quién podría ser. Eso sí, es de público conocimiento que Ricardo Gareca es el hombre que más consenso reúne para tomar el mando de la Selección Chilena.

No obstante, también suenan otros candidatos como Gabriel Milito o Martín Palermo, nombre que ha trascendido en las últimas semanas pese a las malas experiencias que tuvo dirigiendo en el fútbol chileno.

El Mortero Aravena se la juega por el Tigre Gareca. | Foto: Photosport

Uno que mostró fue su descontento es Jorge ‘Mortero’ Aravena, histórico crack de La Roja: “Yo creo que la determinación se debería haber tomado hace bastante rato, porque ya luego viene un partido nuevamente de Clasificatorias y debemos tener un entrenador que haya podido observar a todos los jugadores”, dijo a Bolavip Chile.

Bajo esa misma línea, el ex jugador de fútbol asegura que hay mucho más trabajo por hacer: “No solo eso, sino que también haya ido a conversar con los jugadores a Europa, es decir, hay mucho trabajo por hacer”, complementó.

¿Candidatos? Mortero la tiene más que clara: “Gareca tiene la ventaja de que clasificó a Perú para un Mundial, eso le da un plus versus Milito. No puedo creerlo, estuvo en O’Higgins de Rancagua y le fue espantoso, se habla también de Palermo que le fue mal en Unión y Curicó. Yo no entiendo nada”, remató en el cierre.

Lo que viene para La Roja este 2024

Chile jugará dos amistosos en el mes de marzo ante rivales por definir, aunque Francia se ve en el horizonte. Posterior a eso, habrán amistosos previos a la Copa América de Estados Unidos que arranca en junio y la reanudación de las Clasificatorias pactada para septiembre.