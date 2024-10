La Selección Chilena tiene un importante compromiso esta tarde frente a Colombia en Barranquilla, ciudad en donde el combinado nacional buscará sacar puntos para enmendar el camino rumbo a la próxima cita mundialista.

Uno que no estará en los pastos de la ciudad colombiana es Carlos Palacios, quien se bajó el sábado pasado de la convocatoria aludiendo a ‘problemas personales’ y levantando una ola de críticas en su contra.

Daniel Arrieta, periodista y reportero que cubre a Colo Colo en TNT Sports, habló en Mediapunta y contó toda la verdad sobre la teleserie de Palacios en la Selección Chilena: “El tema de Carlos Palacios y sus problemas personales… aunque no me gusta meterme en esas cosas, porque son problemas personales, el tema que he podido preguntar es que son reales”, dijo en primera instancia.

Palacios no dirá presente ante Colombia. | Foto: Photosport

El comunicador confirma que, efectivamente, lo de Palacios no fue cuento para irse a jugar con Colo Colo: “Tiene problemas y algo pasó, que no tiene nada que ver con la Selección. Es su vida privada y quizás por eso él pide salir de la Selección Chilena”, sumó.

En esa misma línea, Daniel Arrieta complementa su idea diciendo que “Temas personales hay, problemas hay y en ese terreno no me meto porque cada persona reacciona diferente a los problemas”.

Ahora, habrá que esperar a que Carlos Palacios sea entrevistado para que de su versión de los hechos y si aclara o suma más dudas a una situación que ha impactado con creces a La Roja en los últimos días.

Colombia vs. Chile, día y hora

Chile salta a la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla este martes 15 de octubre a las 5:30 de la tarde de Chile continental, duelo válido por la Fecha 10 de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.