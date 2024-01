La Selección Chilena Sub 23 tuvo un estreno negativo en el Preolímpico de la categoría, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por la cuenta mínima en ante Perú, complicando así sus chances de clasificar al cuadrangular final.

Tras la actuación de la roja, el ex futbolista Dante Poli analizó en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro el nivel que mostró Chile y particularmente, habló sobre Damián Pizarro y su chance de gol que malogró ante los peruanos.

“Le cuesta hacer goles a Damián Pizarro huevón, yo lo adoro, lo he he defendido y siempre proclamé por su titularidad”, comenzó señalando Poli.

Siguiendo con aquello, el ex defensor central declaró que el delantero de Colo Colo pudo haber tenido una mejor decisión para haber podido abrir el marcador para Chile en el complicado partido ante Perú.

Pizarro perdió una gran chance de gol | Foto: Photosport

“Esa jugada es para definirla como gol, porque efectivamente hay un mérito del arquero en el achique, pero tú la tocabas un poco más en diagonal, qué es lo normal de un goleador, pero no le pegó bien”, explicó.

Finalmente, Poli hace hincapié en la baja resolución que tiene Damián Pizarro a la hora de definir, algo que espera que pueda mejorar de cara a lo que es este 2024, tras lo que es su inminente fichaje al Udinese de Italia

“No le pegó bien siempre como que no le pega o no define cómo esperemos que lo pueda hacer en el Udinese por algo lo compraron y por algo va a ser relevante e importante para resolver todo lo que le falta pero me da la sensación que él pudo tener la chance mucho más clara”, concluyó.