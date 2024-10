La Selección Chilena tendrá este lunes su primer entrenamiento en Barranquilla, ciudad donde el día de mañana tiene que enfrentar a Colombia por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 y lo hará sin la presencia de Carlos Palacios.

El jugador de Colo Colo se borró de la convocatoria de La Roja aludiendo a ‘problemas personales’, versión que no convence mucho en el ambiente del combinado nacional ni en ex jugadores que no le creen a la Joya.

En esa línea, fue el periodista y reportero Cristián Alvarado quien desclasificó el diálogo que Carlos Palacios sostuvo con Ricardo Gareca y que terminó marcando su salida de La Roja: “Llegaron todos, incluso Carlos Palacios y ahí tiene una conversación con Ricardo Gareca”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

La Joya se borró ante Colombia. | Foto: Photosport

Acto seguido, ‘Tomate’ va al hueso y revela las palabras de Palacios hacia el seleccionador nacional diciendo que “Llega y el diálogo es el siguiente: ‘Profesor, estoy incómodo, tengo problemas personales y necesito irme de la Selección’”.

“Recibe la respuesta de Ricardo Gareca. ‘¿Qué problemas personales?, ¿cómo te podemos ayudar?’. ‘No, profesor. Me tengo que ir de la Selección’. Listo, caso cerrado y se retira esa misma noche Carlos Palacios de Juan Pinto Durán”, complementó.

Así las cosas, Carlos Palacios se marginó de estar presente en Colombia con la Selección Chilena, pero bien podría aparecer el miércoles cuando Colo Colo tenga que enfrentar a Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2024.

Chile, en el sótano de la tabla

La Roja tiene la obligación de rescatar puntos en su visita a Colombia si quiere seguir ilusionado con el Mundial de 2026, ya que marcha en el último lugar de la clasificación con 5 puntos en 9 partidos disputados.