Eduardo Vargas no oculta su gusto por la moda y por el buen vestir. En la previa del duelo entre La Roja y Perú, el delantero escogió a los tres jugadores mejor vestidos del plantel chileno. Tampoco tuvo mayores problemas en revelar quién es el que elige peores atuendos en el día a día.

En conversación con la Conmebol, el atacante del Atlético Mineiro elaboró un ranking de los jugadores que mejor se visten en el camarín nacional. ¿La sorpresa? El segundo goleador histórico del combinado chileno se posicionó en el número uno.

“¿Quién se viste mejor? Yo. El que me gusta después es Erick (Pulgar) y quién más… (Mauricio) Isla”, comenzó indicando el bicampeón de América.

Tras ello, fue consultado por el qué no toma buenas decisiones frente al closet: Ben Brereton. “¿Peor? Me va a perdonar, pero no me gusta el estilo de él, pero yo creo que Ben”, cerró el seleccionado chileno.

Eduardo Vargas no tiene duda: Ben Brereton es el que peor se viste en La Roja.

Eduardo Vargas y su debilidad por la ropa

Cabe destacar que la cercanía de Eduardo Vargas con la moda no es una novedad. En pleno transcurso de la pandemia, el atacante incursionó con una línea de ropa: Use Vargas. No obstante, al parecer el proyecto del chileno no terminó perdurando.

Independiente de ello, semana a semana exhibe distintas prendas de lujo a través de redes sociales. En más de una ocasión hizo gala de sus zapatillas Christian Louboutin. ¿El precio de estas? Sobre el millón de pesos chilenos. Un gustito que un goleador de América se puede dar.

Cuándo juega La Roja

El debut de Chile en la Copa América será contra Perú. Dicho compromiso se jugará este viernes 21 de junio, desde las 20:00 horas, en el AT&T Stadium en Arlington.