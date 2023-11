Franchesca Caniguán es una de las delanteras más prometedoras del fútbol femenino chileno. La “Chesca” es oriunda de Talca y actualmente milita en Universidad de Chile, donde se consolidó en la Selección Chilena Femenina. Mañana, la futbolista daría un giro e inminentemente asoma como la arquera titular en desmedro de Christiane Endler.

La Roja Fem no tiene arqueras y Caniguán tendría que recordar sus viejos momentos. En Rangers actuó como golera y en 2019 se lució en una Batalla de Porteras, donde se quedó en el primer lugar y que disputó esa final con Viviana Torres, otra de las delanteras que llegó a La Roja y que viene de jugar en Vial.

El 16 de Julio 2019 se realizó dicho torneo en el Estadio Las Golondrinas de Hualpén y Caniguán llegó invitada por el ex arquero de la UdeConce, Manuel Reyes, quien reveló en exclusiva a Bolavip detalles inéditos de dicha jornada que se viralizó y cómo se dio cuenta que la delantera azul sí tenía dedos para el piano.

“Fui a un partido del fútbol femenino entre UdeConce y Cobresal. Me dijeron que en entrenamientos jugaba en el arco e intenté llevarla a la Batalla de Porteros. Ella era figura en la UdeConce y decidí invitarla a jugar esta batalla, para que probara en otra posición. Tenía buen remate y buena pegada y que también atajaba. Dejé una invitación aparte y la llevamos“, narró desde Concepción, Reyes a Bolavip.

Incluso, Reyes contó una anécdota: “Vi unas fotos por ahí, pero son que sacaron con el celular o de otro lado. El fotógrafo no llegó, falló, y justo de esa batalla no tengo. Sólo tengo de otros lados que me he conseguido“.

Franchesca Caniguán -al centro- ganó la Batalla de Porteros en Hualpén en 2019 (Cedida)

Batalla especial con la Chesca de estrella

Reyes, como organizador de estos eventos de porteros, indicó que siempre se realizan en el segundo semestre de cada año. En el evento donde destacó Caniguán fue “especial, porque se realizó en vacaciones de invierno. Ella ganó el 16 de julio de 2019. Las arqueras arrancaban de preliminar el torneo y, por eso, hay pocos registros. Las fotos que andan dando vueltas son de uno de los inscritos que iba a jugar por los hombres y que llegó antes y sacó fotos con su cámara“.

Luego, Reyes rememora como si hubiese sido ayer lo que pasó en el reducto sintético de Hualpén, donde la futbolista se lució, fue crack y dejó en claro que sí se maneja como arquera pensando en su posible desafío de mañana en La Roja.

“Ella salió campeona y una le ganó a la Vivi Torres. La vi, la seguía y tenía buena pegada. Marcaba muchas diferencias y en esa Batalla de Porteros se lució, se lució. Atajaba y atacaba. Siempre las que van a la batalla, atajan muchísimo y ella destacaba por eso. Atajaba y pum, el rematazo lo hacía sí o sí. Era completa en la batalla“, agregó Reyes, quien ahora está dedicado a la representación en su empresa FullSoccer.

Los premios que ganó Chesca Caniguán en esa jornada en Hualpén (Instagram)

¿Qué le puede aportar Caniguán como arquera a La Roja tras la Batalla de Arqueras?

Manu Reyes también contó que en esa edición de 2019 realizada en Hualpén, donde participó Franchesca Caniguán igualmente “participaron 16 chicas entre arqueras amateurs, algunas profesionales, algunas que querían probar como era el sistema“. Ahí, la disputa fue en 4 grupos de igual cantidad de porteras. Primero se enfrentaron todas y después con definición a un partido.

¿Y cómo se juega? “Son dos porteras frente a frente, a una distancia de 20 metros, con un área de 5 metros y ahí se realiza saque, tiene un tiempo límite, un saque de volea, sobrepique o un saque desde el piso, con tiempo limitado. Se puede sacar con la mano“, añadió Reyes.

El ex meta de Naval también dijo que Caniguán, en dicho desafío, mostró grandes condiciones en el arco. “Ahí tuvo que ir desviando balones hacia atrás o hacia los costados, no adelante. Si daba un rebote hacia fuera y sale del área, el arquero te remata muy cerca. Muy similar a una arquera con un delantero“, sentenció.

Mucha fe en Caniguán

Reyes desde hace un par de años que no habla con Caniguán, pero siempre la vio en los partidos del fútbol femenino en Concepción y ahora en la U. Él, con su recuerdo de verla como arquera y lo que realizó en Hualpén hace cuatro años, siente que La Roja sí tendrá una gran portera.

“Tenía un rechazo muy potente y el tema de la altura se suple con su potencia, buen rechazo, buen salto y con las manos arriba debe pasar los 2.44 de un horizontal. Se le suma que tenía un buen juego con los pies, puede ser una central más y en el arco ataja y ataja bien“, sentenció.

Es más, Reyes se la jugó completa al decir que “tenía técnca de arquera y tiene la base. Esa vez se notaba que no era novata. Ahora, claro, es un evento más grande y se puede defender. Si juega ella le dará buena salida, será una central más y si la requieren va a responder, en lo tradicional, en la seguridad se va a defender bastante bien“.