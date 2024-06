Este martes, la selección chilena enfrentará a su similar de Argentina en el segundo partido del Grupo A en la Copa América de Estados Unidos 2024, duelo que se llevará a cabo en New Jersey.

Dentro de las novedades de La Roja determinadas por el DT Ricardo Gareca, está el ingreso de Rodrigo Echeverría en desmedro de Marcelino Núñez, quien irá en esta ocasión, al banco de suplentes.

Y de inmediato se viene el recuerdo cuando el actual jugador de Huracán, tuvo una jornada gloriosa defendiendo la camiseta del equipo de sus amores, Universidad de Chile.

Para eso, hay que remontarse al día 3 de abril de 2018 en un Estadio Nacional repleto, en partido correspondiente a la Copa Libertadores de aquel año, cuando la U recibió a Racing de Avellaneda, con resultado final de uno a uno.

La noche gloriosa de Rodrigo Echeverría

Los argentinos llegaban a Chile como un equipo de temer y en sus filas, una joven promesa, delantero goleador que ya jugaba los descuentos en la escuadra de la Academia. Lautaro Martínez, llegaba como el jugador más peligroso de su equipo.

Sin embargo, no contó con la astucia del azul y lo anuló por completo. No lo dejó moverse, no pudo convertir y eso tuvo un solo responsable, Rodrigo Echeverría quien cumplió a cabalidad la tarea encomendada por el técnico argentino de los azules en aquel entonces, Ángel Guillermo Hoyos.

Un partido notable de quien hoy será titular en La Roja y como rival, tendrá a Martínez, quien esperará en el banco su oportunidad para verse nuevamente las caras, con el jugador nacional.

La noche gloriosa de Echeverría ante Martínez (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de Chile en la Copa América?

Este martes, la selección chilena volverá a la cancha por Copa América para enfrentar a Argentina, actuales campeones del Mundo y del continente. El partido comenzará a las 21 horas de nuestro país en el MetLife Stadium de New Jersey.