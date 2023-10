El nuevo look de Marcelino Núñez que ayuda a La Roja a sumar el triunfo ante Perú: “Vamos con todo por el Mundial”

Marcelino Núñez es uno de los jugadores más queridos de La Roja y, además, del fútbol chileno. El carisma del nacido en Colina es claro y, por ende, todos le tienen buena onda al formado en la Universidad Católica, que cada fin de semana deja su talento en el Norwich City de Inglaterra.

Hace un mes que Núñez no jugaba tras salir lesionado ante Uruguay en Montevideo. Tras ello, “Marcy” empezó un trabajo silencioso y muy efectivo para poder llegar en condiciones. Hoy, el mediocampista ratificó el salvataje a Eduardo Berizzo, quien venía cuestionado hasta el partido frente a Perú con su gol en el 91′

“El profe que me dio la oportunidad y onfío en mí. Esto viene del trabajo silencioso. Me preparé súper bien tanto mental como físicamente. Tomé todas las precauciones para cuidar mi tobillo y esto no es casualidad, es trabajo silencioso“, indicó Núñez en Pluto TV.

Además, el jugador llegó a Chile con un look remozado: con mucho más pelo en su cabellera y, claramente, eso le trajo réditos a Chile. “¿Parece que el look es cábala?”, indicó la periodista Javiera Naranjo a lo que Núñez respondió con desplante: “No, ahí tomé un pequeño cambio, se viene el invierno y me tengo que preparar”.

Marcelino Núñez se aplica para el gol del triunfo de Chile ante Perú (Photosport)

Confiado en llegar al Mundial

Núñez tiene pura fe en la Selección Chilena y sabe que el equipo sí está capacitado para dar la pelea frente durante el proceso, ya que el gran objetivo de La Roja es volver a la escena mundial.

“Sí, esto nos trae mucha confianza. Primero, en los entrenamientos trabajamos muy bien y esto se refleja. Nos traer un sabor muy rico para seguir afrontando el objetivo que es clasificar al Mundial”, indicó.

Incluso es más, Núñez, luego de mandarle saludos a todos sus familiares y gente cercana, dejó un mensaje claro: “Un mensaje a la gente, que sigan a apoyándonos, que vengan a cantar, y nosotros también nuestro trabajo dar lo mejor cada día (…) Vamos a ir con todo para el objetivo que es el Mundial”, terminó.