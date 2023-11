Entrenador candidato a la banca de la Selección Chilena rompe el silencio: "No me cierro a ninguna posibilidad"

En la Selección Chilena ya comienza a ser una importante tarea lo que será el poder encontrar a un nuevo entrenador para ‘La Roja’ pensando en lo que son los próximos grandes desafíos dentro de la Selección por Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas.

Con el correr de los días, varios candidatos han comenzado a aparecer para ser opción en Chile, en la que uno de los tantos nombres ha sido el del estratega nacional, José Luis Sierra, quien en las últimas horas conversó con el medio ‘Independencia Hispana’, en la que habló sobre esta posibilidad de llegar a la banca de la Selección Nacional.

“Que mi nombre suene en la selección, sea verdad o mentira, siempre es motivo de orgullo. Si uno repasa los últimos entrenadores que ha tenido Chile, son todos extranjeros, entonces, que de repente suene un chileno, ya es un orgullo. Después, si se llega a concretar o no, es otra cosa”, comenzó señalando Sierra.

Siguiendo con aquello y ante dicha chance de poder tomar el mandato de la Selección Chilena, el ‘Coto’ explica que no se cierra a dicha posibilidad y que aquello dependerá sobre la confianza que pongan en su proyecto, ya sea en ‘La Roja’ o algún club.

José Luis Sierra habla de sus chances de poder llegar a dirigir a La Roja | Foto: Photosport

“No me cierro a ninguna posibilidad a partir de enero, a entrenar en Chile o afuera. Todo va a depender del lugar, de las condiciones y sobre todo de la confianza que tengan para apostar por mi trabajo”, explicó.

Finalmente, Sierra abordó lo que han sido los rumores que han vinculado al DT en poder dirigir al Zamalek Sporting Club, histórico equipo del fútbol de Egipto, en la que fue muy claro en que es una posibilidad, pero que hasta el momento aún no es oficial de su llegada a dicha liga.

“Tengo una posibilidad en ese equipo, pero de que me voy para allá, eso no es cierto. Es un equipo muy grande en África, uno de los que más veces ha ganado la Champions africana. No tengo decidido lo que haré de aquí hasta enero, no tomaré ninguna decisión al respecto”, cerró.

¿Cuál fue el último club que dirigió José Luis Sierra?

El estratega nacional para la temporada 22/23 dirigió el Al-Wehda del fútbol de Arabia Saudita, en la que en 26 partidos a su cabeza dejó los siguientes números: 9 triunfos, 8 empates y 9 derrotas, con un 44,88% de rendimiento.