La Selección Chilena ya comienza a sentir lo que será el importante partido por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que ‘La Roja’ debe buscar de manera imperiosa sumar puntos en su visita a la Selección de Ecuador en Quito.

En la previa a este duelo, el estratega de la selección de ‘La Tri’, Félix Sánchez Bas conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que será este vital compromiso para su escuadra, en la que avisa desde ya que será un partido muy duro.

“Vamos a jugar con Chile, que se encuentra en una situación particular, nosotros analizamos el juego. Hay muchos factores que pueden afectar el rendimiento. Es verdad que vienen con un técnico nuevo y eso puede generar una serie de incógnitas a nivel de cómo ellos plantearán el partido. Tenemos que tener capacidad de adaptación e ir por los tres puntos”, partió señalando Sánchez Bas.

Siguiendo con aquello, el entrenador español resaltó las grandes virtudes que ve en el conjunto de ‘La Roja’, en la que recalca que es un equipo que domina en demasía la posición de un partido, pero que ha tenido falla en el finiquito.

“Chile ha sido un equipo con buen trato de balón, ha intentado ser dominador saliendo desde atrás. Tuvieron mala suerte que los partidos decantaron en su contra. Con un cambio de técnico en dos días no va a cambiar demasiado. Son dinámicos, tenemos que hacer que se sientan incómodos. Jugando en casa hay que ir por el partido desde el minuto cero”, declaró en conferencia.

En ámbitos generales, el director técnico explica que para este duelo si bien ambas escuadras llegan con varias críticas, a la hora del partido todo eso quedará de lado y buscarán quedarse con los tres puntos.

“No conozco la situación de Chile, pero ellos quieren clasificar al Mundial y vienen a ganar. Quieren estar en los 6 primeros. Más allá de los problemas, los jugadores saltan al campo de juego a jugar por su país. Nosotros nos aislamos del ruido de fuera y nos centramos en nosotros con humildad”, fundamentó.

Finalmente, Sánchez Bas dio a conocer su importante relación que tiene con el hoy estratega de la Selección Chilena, Nicolás Córdoba, a quien conoce desde su estadía en Qatar.

“A Nicolás lo conozco de Qatar. Es muy buen técnico, muy metódico y analista. Ha sido exjugador también, así que tenemos buenas referencias. Es verdad que recién llegado no habrá tenido tiempo suficiente, pero seguro tendrá un equipo bien estructurado y con ideas claras”, cerró.