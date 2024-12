La Selección Chilena Sub-20 se prepara para sus desafíos en el Sudamericano de la categoría que se realizará en Venezuela en el mes de enero y también del Mundial que será en Chile entre septiembre y octubre.

La Roja jugará dos encuentros amistosos ante Qatar en España. El primero será el sábado 14 de diciembre y el segundo el martes 17. Una de las grandes novedades en la convocatoria es el extremo, Willy Chatiliez.

Nicolás Córdova aseguró que aguardaban el momento preciso para llamarlo a la Roja Sub 20. “Estábamos esperando el momento oportuno para convocarlo. No es tan fácil llamar a los chicos del extranjero, por varios temas”.

El entrenador también se refirió a todos los factores que influyen para llamar o no al futbolista: “Primero, hay que estar seguros de que quieren jugar por Chile, ya que, al tener doble nacionalidad, pueden jugar por otra selección. En el caso de Willy, también puede jugar por Francia”.

Willy Chatilliez fue convocado a la Selección Chilena Sub-20. (Foto: Willy Chatilliez)

Nicolás Córdova consigna que varios jugadores no quisieron venir a la Selección Chilena

El estratega revela que otros jugadores le dijeron que no a la Roja: “Hay chicos que no han querido venir porque privilegiaron a otra selección. También hay otros que tienen muchas ganar de jugar por Chile, pero no tienen los papeles al día. Entonces no es tan fácil”.

Además, reveló sus expectativas por Willy Chatiliez: “Nosotros tenemos que estar súper claros en que el jugador del extranjero debe ser un aporte y tiene que ser mejor que el jugador que está en el fútbol chileno. Hay muchas condicionantes para tomar esa decisión y esta se generó con Willy. Ojalá que él esté a la altura de lo que estamos buscando”.

Chatiliez nació en Santiago en el 2005, su madre es chileno y su padre es francés, por aquello podía optar a las dos selecciones. El delantero de 19 años ha sumado 29 minutos en la Segunda División de España con el Huesca. También registra 106’ en la Copa del Rey.