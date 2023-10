"Era el ídolo de Roger Federer": Fernando González da a conocer el cariño del ex número uno por un bicampeón de América

Fernando González tuvo un exitoso paso en el tenis, deporte donde pudo compartir y derrotar a grandes figuras a nivel mundial, entre una de ellas el suizo Roger Federer, ex número uno del mundo.

Y es que tanto el Bombardero de La Reina como Su Majestad se llevaron bien adentro como afuera de la cancha y esto quedó demostrado cada vez que compartieron en los distintos eventos deportivos.

Fue en el programa Sobreviva El Lunes de Kike Morandé y Álvaro Salas que el extenista nacional contó una de las tantas anécdotas que tuvo con Federer en el circuito.

“Un día me encontré con Marcelo Díaz jugando Golf y él jugó en el Basel y era el ídolo de Roger Federer. En los camarines, Roger me decía ‘Marcelo Díaz, Marcelo Díaz, Marcelo Díaz’ no sé donde, esta cuestión 15 años atrás”, declaró González.

En algún momento, Díaz subió una fotografía junto a Federer | FOTO: Archivo

“Le conté a Marcelo Díaz obviamente, nos sacamos una selfie y se la mandamos a Roger y respondió días después. ‘Oh, buena saludos a Marcelo Díaz’, salía en la respuesta”, sentenció.

Recordar que a Federer se la ha visto seguido en estadios de fútbol siguiendo al famoso FC Basel de Suiza.

¿Cuántos partidos pudo disputar Marcelo Díaz en el FC Basel?

Cabe destacar que Chelo Díaz jugó en el “RotBlau” desde 2012 a 2015, disputó 99 partidos, anotó 13 goles y dio 8 asistencias Además, Carepato levantó tres veces la Superliga de Suiza.