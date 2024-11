El ex jugador de fútbol hizo una tremenda advertencia al plantel de La Roja en la antesala del Clásico del Pacífico.

"Eso ya no se puede permitir": Dante Poli marca el piso mínimo para la Selección Chilena en el Clásico del Pacífico

Esta noche la Selección Chilena tiene un partido de suma importancia por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, donde tendrá que enfrentar una nueva edición del Clásico del Pacífico en la capital de Perú.

Ricardo Gareca llega exigido al compromiso frente a los peruanos tras los otros resultados que se han dado en la fecha de Clasificatorias, donde Venezuela le robó un punto a Brasil y Paraguay derrotó sorpresivamente a Argentina en Asunción.

Gareca llega exigido al partido ante Perú. | Foto: Photosport

Para Dante Poli, ex jugador de fútbol y panelista en ESPN Chile, hay un piso mínimo para el plantel en la visita a Perú: “Eso ya no se puede permitir, un partido donde no compita desde la intensidad, la agresividad, el compromiso absoluto, las buenas decisiones”, dijo.

Para graficar sus palabras, el ex jugador de Universidad Católica asegura que “No queremos que Kuscevic haga un gol de 40 metros, sino que marque bien en las coberturas, cosas que uno les puede exigir a ellos”.

“Me parece que eso sí que la Selección Chilena tiene que tenerlo claro para estar a la altura en lo que se puede pedir en un partido por Clasificatorias ”, complementó en el cierre sobre la visita de La Roja a la capital peruana.

¿A qué hora juega Chile?

La Selección Chilena saltará a la cancha a las 10:30 de la noche de Chile continental para enfrentar a Perú en el Clásico del Pacífico, duelo donde los nacionales necesitan los tres puntos para soñar con la cita mundialista y salir del incómodo último lugar en la tabla de posiciones.