Ex DT de La Roja no perdonó el nivel mostrado por Marcelino Núñez en la caída de Chile ante Argentina en Buenos Aires.

Ex entrenador de la Selección Chilena le cae con todo a Marcelino Núñez y su nivel: "No es Arturo Vidal"

La Selección Chilena agotó su cuota de fortuna en las actuales Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 y ahora la única fórmula que queda es ganar a Bolivia para volver a meterse en carrera y escalar en la tabla de posiciones.

Si bien se enfrenta a uno de los rivales más débiles de la confederación, lo cierto es que Chile no ha podido derrotar a los altiplánicos en las últimas dos Clasificatorias, donde en ambas ocasiones se obtuvo un empate en el tiempo reglamentario.

Uno que no ve con buen panorama el futuro de la Selección Chilena es Jorge Garcés, ex técnico nacional quien recordó a la Generación Dorada pegándole un duro palo a Marcelino Núñez: “Los chicos que están en la selección… Marcelino no es Arturo Vidal”, dijo en D Sports.

Marcelino está suspendido ante Bolivia. | Foto: Photosport

Bajo ese mismo punto de vista siguió añorando a los cracks que le dieron a Chile dos Copa América: “Los chicos que están en defensa no son Gary Medel, nuestros arqueros tienen muchas condiciones, pero ni cerca de lo que fue Claudio Bravo”, puntualizó.

“A Vargas se le criticó mucho este partido, pero el partido fue muy ingrato. Estuvo solo contra esa tremenda defensa que tiene Argentina, era muy difícil. Ni en su mejor momento capaz que le hubiese hecho daño al campeón del mundo”, complementó en el cierre.

Cabe recordar que, después de la derrota ante Argentina y con los resultados que se dieron en la Fecha 7 de las Clasificatorias, Chile quedó penúltimo y sólo supera a Perú que es el colista absoluto de la competición.

Chile vs. Bolivia, día y hora

La Roja saltará a la cancha del Estadio Nacional este martes 10 de septiembre a las 6 de la tarde, duelo válido por la Fecha 8 de las Clasificatorias hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026.