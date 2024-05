Daniela Colett, ex mujer de Eduardo Vargas, habló sobre el caso de indisciplina que marcó a la Roja en la Copa América 2021.

Ex esposa de Eduardo Vargas deja la grande al confirmar indisciplina de La Roja en Copa América 2021: "Llevaron mujeres al hotel y..."

Tras su regreso a la Selección Chilena de la mano de Ricardo Gareca, el delantero Eduardo Vargas está teniendo un renacer futbolístico en su paso por Atlético Mineiro de Brasil.

No obstante, durante las últimas horas, una vieja polémica que tiene como protagonista al futbolista de 34 años ha resurgido de las cenizas y todo por culpa de su ex esposa Daniela Colett, quien es una de las integrantes del reality de Canal 13 llamado “Ganar o Servir”.

Y es que la reconocida modelo brasileña, sacó a flote una indisciplina de los futbolistas chilenos en la concentración de La Roja en la Copa América 2021, confirmando que sí hubo mujeres en el hotel que hospedaba el Equipo de Todos.

Eduardo Vargas enfrentando a Paraguay durante el partido por el grupo A de Copa America | FOTO: 24/06/2021 Mateus Bonomi/AGIF/Photosport

EL CASO DE LA INDISCIPLINA DE LA ROJA EN LA COPA AMÉRICA 2021

¿Cómo? Fue en su ingreso al reality show que Colett explicó su separación con “Turboman” se dio “cuando pasó lo de la Copa América, que les llevaron mujeres al hotel y salieron fotos de Eduardo con otras chicas”.

Incluso, la periodista reveló que el campeón de la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile ya le había sido infiel. “Yo le dije que ya había perdonado una infidelidad, pero no le iba a perdonar una segunda vez. Porque cuando yo digo que me voy, me voy, y sin regreso, un bye bye es para siempre”, profundizó.

“Además de las infidelidades, fue que cuando regresamos a Brasil, yo quería volver a trabajar, y él empezó a molestarse mucho con eso, porque quería que yo fuera dependiente de él”, cerró a la hora de señalar otro motivo que la llevó a romper su relación con Vargas.

