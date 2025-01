El delantero nacional, Eduardo Vargas ha hecho noticias en los últimos días y todo esto debido al sorpresivo paso que dio en su carrera, tras dejar el fútbol brasileño para recalar al fútbol uruguayo, en donde es nuevo refuerzo de Nacional.

En las últimas horas, el goleador de la Selección Chilena llegó a suelo uruguayo y conversó con los medios de comunicación que lo esperaban, en la que habló de su puesto predilecto para ser un importante aporte en el equipo de Martín Lasarte.

“En la selección estoy jugando de nueve y en el club que estaba a veces iba de punta o segundo delantero, me acomodan esas posiciones y vengo dispuesto a aportar al equipo”, partió indicando Vargas.

Sobre estos días que eran importante para su futuro, ‘Turboman’ destapó una trascendental conversación que tuvo con el entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, quien estaba preocupado por el jugador que se mantenía sin club.

Vargas ya fue oficializado en Nacional | Foto: Instagram

“Hablé con él hace dos días atrás, hablamos con el cuerpo técnico y me pregunto sobre mi situación, sabía que estaba sin equipo y que si iba afirmar, hablamos de lo que viene, se viene un año importante en la Selección Chilena y necesitaba que estuviera en un club”, señaló.

Finalmente, Vargas le respondió que estaba muy cerca de cerrar con su nuevo club, que hoy es Nacional y además, dio a conocer de la propuesta que le realizó el ‘Tigre’ para mantener al atacante nacional en actividad para lo que es este importante año.

“Yo le dije que sí, que ya iba a cerrar, me dio la opción de ir a entrenar a la selección en estos días hasta que me decidiera y no, le dije que esto se iba a cerrar rápido y que iba a tener club”, cerró.