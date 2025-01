Sudamericano sub 20

Este jueves a las 20:00 la selección chilena sub 20 debutará en el Sudamericano de la categoría ante el local Venezuela, y en la previa del match, el entrenador nacional Nicolás Córdova dio sus impresiones.

El DT otra vez reflexionó respecto a las derrotas ante Argentina en los dos amistosos que se jugaron en Juan Pinto Durán y en La Calera, asegurando que “nosotros cada vez nos tenemos que acercar más a ese tipo de selecciones que están en un nivel superior”.

En esa misma línea, el estratega le sacó presión a sus dirigidos indicando que “en Chile creemos que en cada Sudamericano tenemos que ir a salir campeón, pero la realidad que llevamos mucho tiempo no haciéndolo, salvo la de Hernán Caputto en la sub 17, no se han respetado procesos”.

Córdova reitera que “esto es muy lento, es un proceso, cuando tú convocas a un chico, después cuando juegan tienen otra, eso lo deben entender lo que están a cargo, de tener paciencia, de aguantar un proceso”.

Respecto al once que jugará ante la Vinotinto, el DT no dio la formación, pero aclaró que “en el entrenamiento ya definimos quien va a jugar, el equipo está bien, llegaron todos en buenas condiciones, eso es lo más importante para enfrentar este tipo de torneos, el 11 está bien armado”.

Nicolás Córdova analiza a Venezuela

“Tienen muy buenos jugadores, muchos de ellos en el extranjero. Obviamente la condición de local la van a hacer pesar, los primeros partidos la gente los va a llevar, así que tendremos que estar ordenador los primeros minutos”, cerró.