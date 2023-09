Ex portero uruguayo le da su bendición a Brayan Cortés y advierte: "Colo Colo es como la Selección Chilena"

El Campeonato Nacional entra en un receso y todos los ojos de los hinchas nacionales se van a lo que será el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Selección Chilena deberá enfrentar a Uruguay en el Estadio Centenario y luego recibir a Colombia en el Estadio Monumental.

Tras la ausencia de Claudio Bravo, la lucha por el arco de la Roja será entre dos jugadores: Brayan Cortés y Gabriel Arias, pero todo parece indicar que Eduardo Berizzo se la jugaría por el guardameta del Cacique ante los charrúas.

Cortés y Arias se juegan la titularidad en la Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Si hay alguien que conoce a la Celeste y a Cortés es Juan Guillermo Castillo, ex portero del conjunto Popular, quien en conversación con Los Tenores de ADN Deportes alabó al iquiqueño.

“Brayan Cortés lo he visto algunos partidos y es un arquero muy ágil, muy rápido, tiene ciertas similitudes con Claudio Bravo y ojalá que tenga una carrera como la de él y pueda dar un salto a Europa”, comenzó diciendo.

“A Brayan le deseo las mejores de las suertes, no es fácil ser arquero de un grande y más de Colo Colo. Yo he dicho que Colo Colo es como la Selección Chilena y los hinchas de la U se han ofendido, pero es lo que yo siento y lo que me hicieron sentir”, sentenció.

Vale recordar que Cortés hizo su debut en el Equipo de Todos a los 23 años, 7 meses y 5 días de la mano de Reinaldo Rueda, en un partido amistoso ante la Selección de México.

¿Cuándo juega Chile por las clasificatorias?

Chile jugará este viernes ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y después hará de local ante Colombia el martes 12 de septiembre en el Estadio Monumental.