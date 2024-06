La Selección Chilena tuvo su esperado estreno dentro de la Copa América 2024, en la que el equipo de todos no dejó muy buenas sensaciones tras la pobre igualdad sin tantos que consiguió en un duelo de alta importancia como lo era con la Selección de Perú.

Finalizado el duelo, el periodista Felipe Bianchi hizo un duro análisis a este compromiso en Radio Bío Bío, en la que quedó bastante disconforme con el rendimiento de la gran mayoría de los jugadores nacionales, en específico desde la mitad de cancha hacia arriba, en la que solo rescató a dos elementos.

“Que bajo Osorio díos mío, que bajo Bolados, que bajo en el segundo tiempo Alexis Sánchez, que bajo Marcelino y Pulgar, muy mal individualmente. El único que se salvó fue Bravo y Brereton con las ganas que entró”, inició comentando Bianchi.

En esa línea, el experimentado comunicador puntualizó en un importante problema que ve en esta Selección Chilena de Ricardo Gareca, en la que marca que el mediocampo de Chile se ha visto bastante inestable y siente que no raspa a sus rivales, en la que llora por un jugador de quite.

“Tiene un problema grave en lo estructural el equipo de Gareca en el mediocampo, tiene un mediocampo muy feble en el quite y en la creación, no está bien Pulgar, no está bien Marcelino, no es un mediocampista de quite y pierde en la creación, cuando lo obligan a ser un hombre de quite, ahí tiene un problema muy claro Chile”, puntualiza.

Núñez bajo la lupa por su desempeño en Chile | Foto: Photosport

Volviendo al rendimiento de jugadores, el panelista dejó en evidencia que quedó bastante disconforme con el rendimiento que mostró en particular Darío Osorio en la Selección Chilena, a quien lo vio bastante errático desde que entró al terreno de juego.

“Los que entraron fueron un espanto, Osorio yo no sé cuántas pelotas se equivocó, debe haber tocado doce y se equivocó en las doce, no tuvo ninguna sola entrega buena, fue realmente increíble. Lo de Bolados trataba le metía ganas pero…”, apuntó en Radio Bio Bio.

Finalmente, Bianchi aniquiló lo que fue la titularidad de Marcelino Núñez, de quien también consideró que tuvo un partido para el olvido ante Perú y que lo postula a perder la titularidad pensando en el próximo duelo clave ante Argentina.

“A mí hoy me está sobrando Núñez pero absolutamente, creo que hoy fue uno de los más bajos, no generó fútbol”, finalizó.