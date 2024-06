"Él no vuelve más": Jorge Coke Hevia lanza bombazo por el futuro de este jugador en la Selección Chilena

Chile se llenó de dudas tras lo que fue su partido inicial en la Copa América 2024, en el que el conjunto dirigido por Ricardo Gareca no pudo ante Perú y ante este mezquino resultado, la gente rápidamente comenzó a extrañar la presencia de un viejo conocido como lo es Arturo Vidal.

Sobre esta situación, el periodista Jorge Coke Hevia tuvo palabras en el canal de Youtube de ‘DLT Sports’ para toda la gente que volvió a pedir a Vidal tras este partido, en la que remarca sin dudas que el ‘King’ ya no está para la alta competencia como lo es la selección.

“Hoy el ritmo de competencia, hoy (ayer) se vió bravo el ritmo porque hay varios que se están acalambrando y cuando jugó miércoles y domingo, le pesó a Arturo”, partió señalando Hevia.

Sosteniéndose en aquello, el comunicador no duda de lo que son las grandes cualidades que posee un jugador como lo es Arturo Vidal, pero que ya con su edad y el estado físico que ha venido mostrando en la alta competencia con Colo Colo, ha dejado a la vista que su nivel ha bajado bastante.

Vidal está ausente en la actual nómina de La Roja | Foto: Photosport

“No es que sea malo, si es uno de los mejores jugadores de la historia, pero tiene 37, ya es otra cosa”, apuntó en DLT Sports.

Finalmente, Hevia estalló ante esta situación y soltó una tremenda información sobre el futuro de Arturo Vidal en la Selección Chilena, en la que indicó que tras los dichos del volante ‘Albo’ en las últimas horas, Gareca le cerraría las puertas y ventanas al ‘King’ en ‘La Roja’.

“Esto para mí es una discusión perdida y lo digo porque después de las últimas declaraciones de Vidal, él no vuelve más, les aviso altiro, esto no es una sensación, es información de buena fuente, no vuelve más”, finalizó.