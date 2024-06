La Selección Chilena está a pocas horas de reencontrarse con el público en el Estadio Nacional, cuando desde las 8 de la noche enfrente a Paraguay en el único duelo amistoso antes de la Copa América de Estados Unidos 2024.

En la previa del compromiso, fue el periodista Fernando Agustín Tapia quien soltó una verdadera bomba atómica con una dura revelación sobre el futuro de la ANFP y que podría poner en jaque a Pablo Milad.

¿Peligra el Mundial Sub 20? | Foto: Photosport

En el programa Pauta de Juego, donde también está el conductor y periodista, Coke Hevia, Tapia puso en duda la realización del Mundial Sub 20 que Chile debe organizar el 2025: “Hoy, así como uno dice que no puede garantizar de que Paulo Díaz vaya a la Copa América, yo no puedo garantizar que el Mundial Sub 20 se haga en mayo del próximo año”, dijo.

Tapia pide seguir atento a cómo se desarrolle la situación ya que, según sus palabras y estando a 11 de junio de 2024, el Mundial Sub 20 corre serio peligro de realizarse en suelo nacional: “Con la situación de hoy, no da para mayo del 2025. Atención…”, sumó.

En el cierre, el comunicador apuntó a la fiscalización implacable del ente rector del fútbol mundial que no perdona irregularidades y es capaz de quitar una sede de un día para otro, diciendo que “Ojo, porque si te atrasas, la FIFA te cambia no más. Sería un papelón”, cerró.

Chile, sede del Mundial Sub 20 de la FIFA

Chile fue designado por la FIFA como organizador del Mundial Sub 20 en 2025, el cual se tomó como un método de ‘compensación’ tras el desaire hacia el país en la organización del Mundial 2030.