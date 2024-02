La llegada del volante nacional, Arturo Vidal a Colo Colo sin duda que ha generado algo importantísimo dentro del fútbol chileno, en la que sin tener debates, se ha consolidado como el mejor fichaje de esta temporada.

Su retorno a Chile, el cuál fue bastante mediático en el extranjero por lo que fue su presentación a estadio lleno en el Monumental, también comenzó a generar un nuevo debate dentro de nuestro fútbol.

Se trata de los retornos más emblemáticos de los mejores jugadores de la historia de nuestro país, en la que junto al del ‘King’ aparecen el retorno de Iván Zamorano a Colo Colo, Marcelo Salas a la Universidad de Chile y Elías Figueroa a Palestino.

Con este último, es que se ha generado el gran debate sobre esta área, en la que además se ha aprovechado de hacer la comparación sobre el jugador más importante de nuestra historia en el fútbol chileno, en la que está el gran debate entre escoger a Arturo Vidal o Elías Figueroa.

Vidal espera brillar en Colo Colo | Foto: Photosport

Sobre esta situación, el ex entrenador y futbolista, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y dejó su opinión sobre esta comparación, en la que se la jugó con su elección al quedarse con uno de estos jugadores.

“(Vidal) Es de los mejores jugadores de la historia en Chile, no puedo opinar tanto de Elías (Figueroa) porque no lo vi, pero de lo que he visto, (Vidal) es el mejor”, declaró en Radio Futuro.