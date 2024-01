Sotomayor agranda la discusión por comparación de Arturo Vidal con el tres veces mejor de América: "Decir que es superior a Elías Figueroa, no y no"

Ayer fue la presentación de Arturo Vidal en Colo Colo, convirtiéndose en uno de los fichajes más bombásticos que ha tenido el fútbol chileno. El King volvió a casa tras 17 años de una exitosa carrera en Europa y Brasil e inmediatamente comenzaron las comparaciones de su regreso con el de otro emblema del fútbol chileno, Elías Figueroa.

Dentro del medio deportivo, varias voces ya se han sumado a la discusión de quién de los dos es el mejor futbolista nacional de la historia. Entre ellos está el periodista Marco Sotomayor, que en diálogo con Bolavip no tuvo dudas en su respuesta.

“Indiscutiblemente Elías Figueroa, indiscutiblemente. Elías Figueroa no solamente por logros y por juego. Yo sé que Arturo tiene muchos más títulos que Elías, pero eso no significa, no puedes reducir la trayectoria de un jugador en cuantos títulos tiene. Si yo te dijera cuántos títulos consiguió Lucho Mena en Colo Colo, ¿eso significa que fue el mejor central de Colo Colo?”, comenzó diciendo.

“¿Johan Cruyff cuántas copa del mundo ganó? ¿Eso significa que hay que sacarlo dentro de los cinco mejores jugadores de la historia? No. Es un registro”, continuó.

Los puntos que hacen a Elías Figueroa mejor que Arturo Vidal

Sobre su elección, Sotomayor detalló los dos puntos que hacen al exfutbolista de 77 años el mejor de la historia del fútbol chileno.

“Elías tenía un repertorio perfecto como zaguero central, tan perfecto que se ganó tres veces el título del mejor jugador de Sudamérica, cuando en Sudamérica estaban los mejores jugadores del mundo, indiscutiblemente. Tenías todas las selecciones que viajaban poco a Europa. Era el mejor fútbol del mundo que se desarrollaba acá y él fue elegido el mejor en tres años consecutivos”, explicó.

“Segundo, los elogios de los jugadores contemporáneos a él. Elías Figueroa figura como el mejor zaguero central de la historia del fútbol mundial junto con Franz Beckenbauer. Si tu pones a Elías Figueroa y Beckenbauer en una selección ideal histórica a nivel mundial, nadie te va a decir nada, pero no puedes poner a Arturo Vidal”, añadió.

Elías Figueroa junto a Franz Beckenbauer.

Ambos en la selección de todos los tiempos

Eso sí, Sotomayor señaló que a ambos históricos los tiene incluidos en la selección chilena de todos los tiempos.

“Entonces Arturo tiene muchos méritos, indiscutiblemente es uno de los volantes más importantes del fútbol chileno y yo lo tengo en mi selección ideal de todos los tiempos, pero decir que es superior a Elías Figueroa, no y no”, cerró.