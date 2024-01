Francisco Eguiluz destroza sin asco el rendimiento de Alexander Aravena en La Roja sub 23: "Fue un fantasma"

La Selección Chilena sub 23 tuvo una actuación para el olvido dentro del Preolímpico, en el que los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por un contundente 5-0 ante la Selección de Argentina y se despidieron del sueño de avanzar al cuadrangular final.

Analizando la actuación de Chile en esta competición, el periodista Francisco Eguiluz se dio el espacio de hacer aquello en el programa ‘Todo es Cancha’, en la que destacó solitariamente lo que fue el rendimiento del delantero, Damián Pizarro.

“Yo logro rescatar a Damián Pizarro, que por lo menos te muestra ganas, intención, fuerza en el ataque, pero no tiene gol”, comenzó señalando Eguiluz.

Siguiendo en esa linea, el comunicador confesó que el atacante de Colo Colo se generaba acciones con muy poco, pero que sus compañeros no lo acompañaban en demasía para concretar dichas chances en gol.

Aravena no logró brillar | Foto: Photosport

“Cuando cede los goles, los compañeros malos se los pierden. Entonces hay muy poquito para rescatar”, explicó.

Finlamente, Eguiluz se deshizo en elogios por la entrega que mostró Damián Pizarro dentro de esta Selección Chilena sub 23 y le cayó con todo a quien era llamado a ser una de las grandes figuras de este equipo, el atacante Alexander Aravena.

“El único que tenía capacidad física para aguantar a los argentinos arriba era Damián Pizarro, pero cuando el muchacho agarraba la pelota, no aparecía nadie de atrás, no aparecían los volantes, no aparecía Aravena. Aravena fue un fantasma en este Preolímpico”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Chilena sub 23 en el Preolímpico?

La Selección Chilena sub 23 cerrará su actuación en este Preolímpico el próximo día viernes 2 de febrero, en el que los dirigidos por Nicolás Córdova se deberán ver las caras ante Paraguay a partir de las 20:00 horas.