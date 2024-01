Nicolás Córdova fue claro en su análisis tras la paliza sufrida con La Roja Sub 23 a manos de Argentina con un expresivo 5-0 en el Preolímpico.

El técnico de Chile estaba dolido, acongojado y lanzó varias cosas en su mea culpa tras la caída ante la Albiceleste.

El primer aspecto fue la cancha, que, nuevamente, hizo hincapié resaltando que eso hizo que La Roja Sub 23 cambiara su estilo de juego.

“Todos nos hemos quejado. El que trata de jugar un poco de jugar no tiene la chance de jugar. Hemos tenido absolutamente que cambiar nuestra forma de jugar, porque la cancha no te permite (hacerlo). No tiene que ver con el resultado de hoy”, dijo Córdova en rueda de prensa.

Nicolás Córdova critica a la cancha y al estado físico tras el bochorno con La Roja (Comunicaciones FFCH)

Córdova, igualmente, hizo hincapié sobre el tema de las canchas y que eso afecta incluso al nivel global del certamen.

“Estamos en un torneo Sub 23 donde hay jugadores adultos que valen 30 millones de dólares y no están las condiciones de ningún terreno de juego, lo siento por la organización, pero es la realidad”, deslizó.

¿Qué otro factor afectó a La Roja Sub 23 según Nicolás Córdova para seguir adelante en el Preolímpico?

Nicolás Córdova antes del Preolímpico hizo noticias por la marginación de Marcelo Morales de la U por un tema físico. Ese mismo acápite, nuevamente, es factor relavante para el DT de La Roja Sub 23.

Córdova también destrozó nuevamente la puesta a punto del equipo nacional y cree que es un tema global de todas las selecciones.

“Creo que hay un montón de cosas que hay que mejorar, sobre todo el tema físico, creo que nos pesó mucho el desgaste contra Uruguay. Lamentablemente, a este nivel nosotros no estamos acostumbrados a jugar partidos de tan alta intensidad y jugar cada tres días. Es un tema país y no de esta Selección”, añadió.

Incluso, Córdova adicionó que “creo que tenemos que levantar los estándares físicos, porque sólo nos alcanza para competir 2 ó 3 partidos y no nos da más. En ese sentido, nos pesó esto. Argentina fisicamente nos pasó por arriba”.

¿Qué dijo Nicolás Córdova del arbitraje de Alexis Herrera?

Una de las preguntas que le realizaron a Nicolás Córdova tras la paliza de Argentina a Chile apuntó al árbitro venezolano Alexis Herrera.

El DT de Chile Sub 23 fue claro: “Si digo lo que pienso me pueden sancionar, así que no hablaré del arbitraje. Le pido disculpas por la respuesta, pero es mejor que no hable”, finalizó.