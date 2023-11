Sin duda que días de alto impacto son los que se han vivido dentro del fútbol femenino y todo por lo que ha sido el sorpresivo retiro de Christiane Endler tras lo que fue el avance de Chile a la final de los Juegos Panamericanos tras derrotar a Estados Unidos por 2-1.

A lo que ha sido esta polémica, un histórico del fútbol chileno como lo es Gabriel Mendoza conversó con Bolavip Chile y se refirió a la compleja situación que tendrá que tener Chile de no poder tener portera para el duelo de la final ante México.

“Yo creo que acá nos hemos ido a los extremos, acá no hay que buscar la responsabilidad compartida, acá no hay una sola, como no van a prever que se puede llegar a la final de unos Panamericanos en Chile, eso es muy relevante a la hora de tomar determinaciones y opinar con fundamentos”, comenzó señalando Mendoza.

Siguiendo en su explicación, el ‘Coca’ explica que con lo de Endler, se ha masificado mucho todo “en esta situación de la Tiane también se ha ido muy a lo profundo y extremo, pero también creo que esto netamente es gestión dirigencial”.

Endler y una postura que generó polémica | Foto: Instagram

Sobre el insólito problemón, el histórico ‘Albo’ sentencia que acá de momento nadie ha salido a dar la cara como corresponde para despejar dudas respecto a este tema.

“Siempre se empieza a especular y especular, pero no aparece nadie, todos sabemos que ante la ANFP, hay un ente regulador que es la FIFA y que se tienen que pedir los permiso con anterioridad, tiene que haber una planificación y un orden, acá nadie ha salido al paso”, sentenció en Bolavip Chile.

¿La responsabilidad? de todos

Finalmente, Mendoza indicó que acá no se pueden pasar la pelotas entre todos sin poder encontrar al gran culpable del por qué sucedió esta trágica instancia en la que Chile no podrá tener una portera ante México.

“En ese sentido la responsabilidad es estar, tiene que haber algún ente que se haga responsable de una situación tan grave como la de las mujeres que se tuvieron que devolver por no tener la autorización de los clubes”

“Acá también todos tienen que hacer un mea culpa, todos tienen que hacerlo, la Tiane a falta de un partido de la final casi histórica para Chile, retirarse, creo que también hay que ver el fondo del tema y eso no corresponde”, cerró.