La Selección Chilena se complicó en la tabla de posiciones hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que el combinado nacional cayó de local ante Brasil por 1-2 y quedó sumido en el penúltimo lugar de la clasificación.

Si bien el equipo dirigido por Ricardo Gareca no hizo un mal partido, no fue suficiente para rescatar puntos y Chile está más complicado que nunca pensando en llegar a la próxima cita mundialista.

Gonzalo Fierro, ex jugador de La Roja y ahora comentarista deportivo, atendió el llamado de Bolavip Chile y analizó: “Marcamos el gol, nos empatan al término del primer tiempo y nos ganan al final. Triste por lo que se mostró, porque mejoró y jugó bien, pero caímos en la desconcentración que no puede pasar ante estos rivales”, dijo.

Eduardo Vargas puso el 1-0 de Chile sobre Brasil. | Foto: Photosport

Fierro destaca a los jugadores destacados en la caída diciendo que “Se destaca lo que hizo Kuscevic, Brayan Cortés, Loyola y Echeverría no me sorprenden. A Esteban Pavez no lo quiero agrandar, pero me genera una seguridad terrible, tiene jerarquía pese a que en la Selección no tiene mucho roce”.

En el cierre, el ex jugador de fútbol apunta a Eduardo Vargas y pide reconocimiento para el jugador del Atlético Mineiro: “Hay que sacarse el sombrero, porque se las arregla para crear peligro, pero es un equipo que tiene 3-4 jugadores que destacan y el resto está al debe”, remató.

Así las cosas, La Roja sumó una derrota en la antesala del partido ante Colombia, el cual se proyecta como uno de los más complicados de las Clasificatorias por la actualidad que vive el conjunto cafetalero.

Lo que le queda a Chile el 2024

La Roja tendrá que viajar a Barranquilla para enfrentar a Colombia el próximo martes 15 de octubre. Un mes después, en noviembre, tendrá que visitar a Perú en Lima y recibir la visita de Venezuela en el Estadio Nacional.