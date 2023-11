Anoche se terminó la era Eduardo Berizzo al mando de la Selección Chilena. El entrenador argentino renunció al cargo luego del empate 0-0 contra Paraguay en el Estadio Monumental, válido por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.

Con solo cinco puntos en cinco partidos disputados en este inicio de las Clasificatorias, el Toto decidió dar un paso al costado para descomprimir el camarín y no seguir perjudicando al equipo, que ahora debe visitar a Ecuador el próximo martes 21 de noviembre en Quito.

Y este viernes, a casi un día de la renuncia de Berizzo, el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, rompió el silencio y se refirió por primera vez a esta salida, dando a conocer cómo fue aquel momento en el camarín del reducto de Macul.

“Después del partido, como es de costumbre, nos dirigimos al camarín a saludar a los jugadores, al cuerpo técnico y Eduardo dijo: ‘necesito hablar con ustedes, les quería presentar mi renuncia, porque no se han dado los resultados, tengo una carga emocional muy grande, una presión muy grande, que no quiero que esto siga influyendo en los resultados, que siga influyendo dentro de los jugadores'”, relató Milad.

También contó que trataron de convencerlo que no renunciara o que al menos esperara hasta el siguiente partido: “Nosotros tratamos de convencerlo, dijo que su renuncia era irrevocable. También le pedimos que terminara esta doble fecha, pero no estaba en condiciones de seguir con esta presión y perjudicando de cierta forma el rendimiento del equipo”.

Eduardo Berizzo renunció a la dirección técnica de la Selección Chilena. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El gran gesto de Eduardo Berizzo con la ANFP

En la instancia, Pablo Milad también confesó que Berizzo renunció a cualquier indemnización, generándole un verdadero alivio a las arcas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh)

“Que los resultados lamentablemente no se habían dado, que él había puesto todo de sí, que no quería perjudicar al equipo en esto, que daba un paso al costado y renunciaba a cualquier tipo de indemnización, que se iba con la frente en alto porque había entregado lo mejor y lamentablemente los resultados no lo habían acompañado”.

¿Cómo era el contrato de Eduardo Berizzo con la Selección Chilena?

Eduardo Berizzo tenía contrato hasta diciembre de 2025 con la Selección Chilena, con la posibilidad de ser renovado automáticamente si clasificaba al Mundial del 2026. Además incluía una cláusula para ambas partes.