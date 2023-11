La Selección Chilena hoy día tendrá un durísimo compromiso enfrentando a Ecuador por la sexta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, en donde la altura de Quito y la potencia de los ecuatorianos asoman como principal amenaza.

En la banca, Nicolás Córdova tratará de salvar el buque tras la renuncia de Eduardo Berizzo después del empate ante Paraguay. De igual manera, la ANFP piensa en un DT titular para reemplazar el interinato del ex jugador.

En el día de ayer corrió el rumor de que Gustavo Quinteros se bajaba de la carrera tras una conversación con una periodista ecuatoriana, pero el mismo DT aclaró: “Ella sacó de contexto lo que dije. La periodista me preguntó si yo iba a dirigir a Chile ante Ecuador en el partido de mañana martes y por supuesto que le dije que no”.

Quinteros se ilusiona con reemplazar a Berizzo. | Foto: Photosport

“¿Cómo voy a decir que no me interesa dirigir a la Selección Chilena? Es falso que no quiera dirigir a Chile, para mí sería un orgullo, como lo sería para cualquier entrenador”, complementó el estratega albo en diálogo con Las Últimas Noticias.

Eso sí, Quinteros está al tanto y afirma que “Tengo entendido que la ANFP va a tomarse un tiempo para decidir. Que terminen las Eliminatorias por este año. Y por mi parte, todo mi esfuerzo hoy está en trabajar en Colo Colo para conseguir los objetivos que tenemos para la última parte del año”.

En el cierre, Quinteros no deja ningún espacio a la duda sobre sus intenciones de colgarse el buzo de La Roja: “Por supuesto que no me cierro a dirigir a Chile. Le reitero, para mí sería un orgullo set el DT de la Selección Chilena”.

Día y hora ante Ecuador

A las 20:30 PM de Chile continental, La Roja saltará a la cancha en Quito para desafiar a Ecuador por la sexta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

Esto viene para La Roja

La Roja se volverá a juntar en marzo para disputar compromisos amistosos en Europa y, en junio, participar de la Copa América de Estados Unidos 2024. Las Clasificatorias recién vuelven en septiembre y enfrentando a Argentina.