Héctor Hoffens quiere dar vuelta la página en La Roja y por ello le envió un duro mensaje a Arturo Vidal. El histórico de Universidad de Chile sacó la artillería para referirse al volante de Colo Colo.

¿La razón? En conversación con BOLAVIP CHILE, comenzó a cuestionar las palabras que emiten los futbolistas que no han sido considerados bajo la estadía de Ricardo Gareca. No entregó nombres, pero los criticó duramente.

“Hay tanta gente negativa en Chile, tanta gente pesada, jugadores que hablan de estupideces, tienen que cerrar bien la boquita y esperar. ‘A mí no me llaman porque… bueno, por algo no me llamaron'”, lanzó.

Tras ello, fue consultado sobre el caso de Arturo Vidal. En plena caída ante Bolivia, el mítico seleccionado nacional cuestionó el cambio de Ben Brereton y la salida de Eduardo Berizzo desde la banca. ¿Qué dijo el histórico azul? Lo fulminó.

“Esas estupideces ya no tienen solución. Lamentablemente, en este momento difícil yo creo que no hay otra que apoyar al técnico. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiarlo ahora? Viene pesado, viene Colombia, viene Brasil”, expresó.

Héctor Hoffens lapidó a Arturo Vidal por sus críticas a Ricardo Gareca. Cuestionó duramente al volante.

No solo habló de Arturo Vidal

Tras ello, Héctor “Chico” Hoffens se refirió a su encuentro con Manuel Pellegrini. Estuvo con el entrenador chileno en España y este lo invitó a conocer las instalaciones del Real Betis. Quedó maravillado con lo que presenció.

“Extraordinario. La verdad que yo nunca me iba a sorprender porque yo lo conozco a Manuel más de 20 años y me recibió espectacular, con los brazos abiertos”, reveló.

Y cómo no, si fueron compañeros en los azules. “Me llevó al entrenamiento. Como siempre, yo de verdad que ni siquiera me sorprendí porque yo esperaba eso de él, porque él es un caballero”, cerró.