Christiane Endler dijo basta con la Selección Chilena y, en el día de ayer, colgó los botines de La Roja tras la clasificación de Chile a la gran final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 tras derrotar a Estados Unidos en un partido de infarto.

La histórica y mejor portera en la historia de la Selección Chilena no disputará el partido final frente a México, situación que sacó de quicio a Juan Carlos Letelier, otrora crack de La Roja en la década de los 80.

El retirado ex delantero quedó en absoluto shock con la renuncia de Christiane Endler y así lo hizo sentir en un mano a mano con Bolavip Chile: “Más que sorprendido, uno no puede querer irse cuando estás jugando una final y una medalla. No es lo lógico”.

Tiane Endler no va más en Chile. | Foto: Photosport

“Hay que tener cuero de chancho, en las buenas y en las malas. Hoy estás a un paso de una medalla de oro donde se ha trabajado, se ha hecho bien las cosas, está dejando abandonada a sus compañeras en un momento que no debiera”, acusó.

En el cierre, le echa más bencina al fuego: “Tendrá sus razones, tendrá sus problemas o realmente como se juega frente a México el temor de cometer los errores que ha cometido en este torneo y quedar diciendo ‘clasifiqué a la final’”.

Lo concreto es que Tiane Endler no va más con La Roja -por sus propias palabras- y tampoco irá en la disputa del oro frente a las mexicanas, por lo que la Selección Chilena se mueve con urgencia para que Antonia Canales pueda estar en el partido decisivo.

Tiane en competencias oficiales con La Roja

Entre Sudamericanos de categorías inferiores, mundiales, Copa América, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, Christiane Endler defendió la camiseta de la Selección Chilena en 42 oportunidades. En total, contando amistosos, fueron más de 100 ocasiones.

¿Por qué no juega ante México?

La portera debe volver al Olympique de Lyon ya que, al no tratarse de una fecha FIFA, el permiso que le otorgó su club expira estos días y no alcanza a disputar el último partido en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.