El triunfo de la Selección Chilena Femenina ante Estados Unidos en las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 vino acompañado de una triste noticia para el fútbol femenino y el equipo dirigido por Luis Mena.

Se trata de Christiane Endler, histórica portera y capitana de La Roja quien, en el día de ayer, anunció que ante las norteamericanas fue su último partido con la camiseta de La Roja y qué mejor que retirarse con una medalla colgada.

La renuncia de Tiane Endler a la Selección Chilena se tomó el panel de F90 de ESPN Chile, donde Patricio Yáñez cree saber la teoría de por qué la mítica portera de La Roja decidió colgar los botines con la camiseta de Chile.

Tiane dice adiós a La Roja. | Foto: Photosport

“Decirlo genera desenfocar un poco el tema de que ‘me voy’ e iban a estar todos los días hablando. Si hubiese jugado la final, lo hubiese dicho después del partido. Debe tener razones demasiadas importantes en su vida para esa decisión”, dijo Patricio Nazario.

Para Yáñez, los tres goles sufridos ante México pueden haber sido factor: “A lo mejor no lo tenía pensado y las críticas donde se come tres goles toma la decisión ‘porque me dieron, me basurearon y me voy’. Yo recuerdo la final que perdió Argentina con Chile y Messi renuncia”.

Explicaciones más, explicaciones menos, lo cierto es que, de momento, Christiane Endler no va más en La Roja y Luis Mena ya anunció que tratará de convencer a la portera de que siga siendo parte de un equipo en el cual dejó huella.

Chile va por el oro

El viernes, Chile enfrentará nuevamente a México tras la desastrosa caída en la fase de grupos y tratará de colgarse la medalla de oro. El compromiso arranca a las 20:00 PM de Chile continental en Valparaíso.

Se define el tercer puesto

La definición por el puesto la protagonizarán Estados Unidos y Argentina, quienes cayeron ante Chile y México respectivamente en las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.