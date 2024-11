Un destacado ex seleccionado nacional, opinó sobre el regreso del King a La Roja y lo que se puede esperar a sus 37 años.

Mientras que en la Selección Chilena alistan los últimos detalles para enfrentar mañana (martes) a Venezuela, un histórico del Equipo de Todos se refiere a Arturo Vidal, quien volvió a La Roja después de 14 meses y por primera vez en el proceso de Ricardo Gareca.

Se trata de Jorge Aravena, exfutbolista y entrenador que es un emblema del fútbol chileno, que puso la pelota al piso con la vuelta del King a sus 37 años.

Em convcersación con BOLAVIP, el Mortero analizó el partido que hizo el volante de Colo Colo el pasado viernes en el empate sin goles con Perú, donde fue el capitán del combinado nacional en Lima.

“Si es que la presencia de Arturo no tuvo trascendencia, futbolísticamente yo creo que no. Tal vez la presencia de Arturo a los peruanos les complicaba por la experiencia que tiene, pero futbolísticamente no creo que haya marcado una gran diferencia“, comenzó diciendo.

Arturo Vidal viene de ser titular y capitán de la Selección Chilena en el empate con Perú. (Foto: Joel Alonzo/Photosport)

¿La edad complica a Arturo Vidal?

Seguido, remarcó que a Vidal no se le puede pedir lo que dio antes en la Selección, por un tema de desgaste por la edad.

“Es que tampoco se puede pedir más, si Arturo es un hombre que tiene 37 para 38 años. Es decir, tiene un millón de golpes en sus piernas, otro millón de kilómetros viajado entre Europa y Chile. Es lógico que ya el declive futbolístico es una cuestión natural”, expuso Aravena.

“Es que no se le puede pedir, si ya no es un chico como hace 12 años atrás. Es imposible”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

La Selección Chilena recibe este martes 19 de noviembre a Venezuela, en un partido clave por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, para mantener las ilusiones de ir al Mundial del 2026. Este partido se jugará desde las 21:00 horas en el Estadio Nacional.