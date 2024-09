Este martes 10 de septiembre, La Roja volverá a ver acción por las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Para este encuentro, se prevé que Ricardo Gareca haga modificaciones en su oncena estelar, donde dos jugadores de Colo Colo asoman como titulares para enfrentar al cuadro altiplánico.

Se trata de Carlos Palacios y Vicente Pizarro, volantes del cuadro albo que, según los últimos reportes, podrían ser de la partida el martes en el Estadio Nacional.

Para analizar lo que sería el ingreso de ambos jugadores en el equipo titular, BOLAVIP se puso en contacto con el histórico Jorge “Mortero” Aravena, quien valoró enormemente la posible inclusión del “Vicho” y de la “Joya”.

En primera instancia, los elogios fueron para el hijo del “Kaiser”: “Muy bien, me alegra mucho por Vicente. Ha tenido una evolución increíble en su juego y que se mencione que pueda ser titular, se lo ha ganado en cancha”.

Siguiendo con los elogios para el volante de Colo Colo, agregó: “Yo creo que es inteligente la movida de Gareca de poner un contención y un volante mixto como Vicente“.

El histórico “Mortero” y su visión de Carlos Palacios

Aunque llenó de elogios al “Vicho”, sobre Carlos Palacios no todo fueron loas, sino que también habló de sus debilidades dentro del campo.

Vicente Pizarro podría ser titular ante Bolivia este martes

“Si con la camiseta y la selección es capaz de rendir… yo lo he dicho muchas veces, a mí lo que no me gusta de Palacios es que suele trasladar mucho tiempo la pelota y se termina diluyendo en dribbling que son innecesarios”, dijo.

Sin embargo, cree que si Carlos Palacios demuestra con La Roja las mejores cualidades que ha exhibido en el “Cacique”, la historia será otra: “Lo necesitamos así, pero con mucha urgencia”.