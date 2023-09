La Selección Chilena no pasó del empate frente a Colombia en un entretenido partido que dejó una curiosa escena en el ingreso de Alexander Aravena a la cancha, donde Eduardo Berizzo básicamente le dice que se preocupe de defender.

“Chile jugó de manera correcta, a mi me faltó por derecha un poco más, intercambiar posiciones. Dentro del buen partido, Echeverría podría marcar diagonales para que Valdés recibiera al pie porque cuando está de frente al arco es peligroso”, analizó Jean Beausejour en ESPN Chile.

Pese a lo anterior, Bose cree que “En líneas generales, Chile mereció ganar. Muchos dicen que no se sabe a lo que juega la selección, pero si no te das cuenta ese es el problema o si no te gusta es otro, pero ayer mostró una línea clara”.

El ingreso de Aravena generó polémica en La Roja por la instrucción que le dio Berizzo. | Foto: Photosport

El bicampeón de América no escapó a la polémica: “Se habló mucho de la instrucción que le dio Berizzo a Aravena y eso nos grafica y hace una radiografía de cómo somos como medio y no nos interesa ser profundo en el análisis, porque el fútbol es así, los punteros hacen la banda completa”.

“Lucho Díaz hizo la banda completa contra Chile, Alexander Aravena hacía toda la banda en Ñublense. Entonces yo digo que hay cosas que en verdad se instalan como mantra y no las entiendo, es una radiografía de por qué estamos como estamos”, remató en el cierre.

Lo que viene para La Roja

La Roja deberá recibir a Perú el 12 de octubre y después visitar a Venezuela el 17 del mismo mes.