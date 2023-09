Ben Brereton Díaz no solo se ha ganado el cariño de la cancha por elegir a Chile por sobre Inglaterra para defender a una selección, sino que también por su esfuerzo, goles y el aporte que es dentro del plantel de La Roja.

Uno que no lo ve tan así, por cierto, es Diego Rivarola, ex delantero de Universidad de Chile quien en ESPN Chile aseguró que aún no se convence con el chileno-británico y tampoco sabe realmente a qué juega.

En esa línea, Diego Rivarola abre los fuegos diciendo sobre Ben Berereton que “Hasta el día de hoy y como delantero, no encuentro cuál es su posición, no sabría decirte cuál realmente es”, dijo el ex artillero.

Rivarola no se convence con Brereton. | Foto: Photosport

“Tengo claro que es delantero, pero no sé si esa es su posición, o sea, me cuesta entender dónde juega. Yo si fuese técnico y quisiera algo distinto de Brereton, no sé, me cuesta descifrarlo”, complementó.

En el cierre, Rivarola sencillamente lapidó al delantero del Villareal y encuentra que no es nada del otro mundo según se infiere por sus palabras: “Creo que Brereton tiene poca variante, lo que muestra es muy básico”, cerró.

¿Cuántos goles lleva Ben con el Villareal?

Ben Brereton aún no ha podido marcar de manera oficial en su paso por el Villareal de España.