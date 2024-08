Johnny Herrera explicó su famosa escena del documental “Ojos Rojos” junto a Nelson Tapia. El actual comentarista aseguró que ese fue el puntapié inicial para la historia de Claudio Bravo en el arco de La Roja.

¿De qué suceso estamos hablando? De aquella mítica conversación entre los porteros en la antesala de enfrentar a Colombia por Eliminatorias Sudamericanas en octubre de 2005. Ninguno sabía quién sería el estelar.

Y es que Chile venía de una goleada ante Brasil, por lo que la salida de Nelson Tapia era casi un hecho. Ante ello, Johnny Herrera se posicionaba como su reemplazo, pero ello no se concretó.

¿La razón? El ídolo de Universidad de Chile lo explicó en TNT Sports: “Entrenando me agarró con (Eduardo) Fournier, porque me lesioné en una dividida con Cobreloa el fin de semana anterior, tuve una distensión de la ingle y me lesioné”.

Según rememoró, ello no le gustó al preparador de arqueros. “Le dije (a Fournier) ‘profe me aguanta porque vengo cargado a la ingle’ y se espantó”, agregó el referente azul.

Tanto fue el descontento, que se perdió la oportunidad de ser estelar. “Yo tenía 22 años y debe haber dicho ‘este pendejo me viene a decir los trabajos que tengo que hacer’. Ahí pasó la podadora”, cerró.

La famosa escena de Johnny Herrera

Finalmente, el retirado futbolista aludió al recordado diálogo con Nelson Tapia y concluyó: ese fue el inicio de la carrera de Claudio Bravo en el arco de Chile. Un camino lleno de éxito.

“Después se ve la anécdota en el documental Ojos Rojos cuando profe Nelson (Acosta) da el equipo. Le dije a Tapia pensé que jugabas tú y él me dijo pensé que jugabas tú. Claudio tomó el arco ahí y no lo soltó más”, cerró.