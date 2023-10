El ciclo de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena tambalea después de la dura derrota que cosechó en su visita a Venezuela, donde Chile hizo un correcto primer tiempo, pero en el segundo se borró y terminó siendo humillado por los llaneros.

A eso, hay que sumarle que, en 14 partidos al mando de La Roja, Berizzo solo ha podido ganar cuatro, empatar cinco y perder cinco, un registro muy por lo bajo de lo esperado y de las expectativas de los hinchas.

El irregular momento de Chile en las Clasificatorias ha llevado a que se hable de posibles reemplazantes para el ex ayudante de Marcelo Bielsa, donde Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, asoma como un candidato.

“No me gusta Gustavo Quinteros, no es posible que cuando Colo Colo gana es maravilloso y cuando pierde, es que el arbitro aquí y allá, que los rivales hicieron falta, que hicieron tiempo, que la cancha estaba mojada, que había mucho sol…”, dijo haciéndole la cruz en La Roja, Jorge ‘Mortero’ Aravena en Círculo Central.

Huerta llena el paladar de Jorge Aravena. | Foto: Photosport

El DT nacional y ex jugador argumenta por qué no quiere a Quinteros en La Roja: “Dice que no le trajeron los refuerzos que pidió, pero le trajeron precisamente lo que pidió y termina jugando un chico de 18 años en delantera”.

¿Un candidato? Aravena no tiene dudas: “Creo que Gustavo Huerta está haciendo una tremenda campaña con un equipo bajo las condiciones que tiene que trabajar en El Salvador y para mí es el que mejor juega al fútbol en Chile hoy”.

En el cierre, aseguró que otro nombre que le seduce como posible reemplazante de Eduardo Berizzo en caso de que Chile no levante su juego y no obtenga resultados, es nada más ni nada menos que Jaime García.

Esto viene para Berizzo

Eduardo Berizzo y La Roja Sub 23 debutan hoy en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en donde enfrentarán a México por el Grupo A, donde también está Uruguay y República Dominicana.

Noviembre de La Roja

En el mes de noviembre, Chile deberá recibir a Paraguay en el Estadio Monumental de Colo Colo y, días después, tendrá que desplazarse hasta la capital de Ecuador para desafiar al conjunto ecuatoriano.