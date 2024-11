Importantes ausencias son las que va presentado la Selección Chilena en este proceso de Ricardo Gareca como entrenador. Si bien se contempla el regreso de Arturo Vidal en la medianía de cancha, existen otros futbolistas que están demostrando un gran nivel en el fútbol chileno como es el caso de Charles Aránguiz con la Universidad de Chile.

El centrocampista ha logrado tener un renacer en nuestra competencia tras complicados pasos en su vuelta al Internacional de Porto Alegre . Lo cierto, es que a esta lista de ausencias se contempla también a Alexis Sánchez , quien no ha podido debutar con la camiseta del Udinese en su regreso al club. Las lesiones le han impedido al tocopillano volver a la competencia deportiva, lo que ha ocasionado algunos problemas en la Roja.

Por lo mismo, el exentrenador y futbolista Jorge Aravena conversó con Paulo Flores en su programa El Almanaque de Florete, en donde repasaron un poco del fútbol. Fue en ese contexto donde el histórico deportista nacional recordó el momento en que descubrió a Alexis Sánchez y Charles Aránguiz. Precisamente, con este último vivió un proceso más especial pidiéndolo para una de las pretemporadas con Cobreloa.

Alexis Sánchez en Cobreloa. (Foto: Photosport)

El recuerdo de Jorge Aravena con Alexis Sánchez y Charles Aránguiz

“Cobreloa tenía sus divisiones acá. Ahí yo me acuerdo de que iba a Quilín, estaba todas las mañanas de los sábado y domingo viendo el partido de los chiquillos. Ahí yo descubrí a Alexis (Sánchez) y tuve en la preselección a Charles (Aránguiz), pero Charles daba ventaja de un año y era muy chiquito, muy menudito en ese tiempo”, comenzó señalando el exfutbolista.

Adicionalmente, comentó que “después cuando me invitan a trabajar en Cobreloa, le pido a los directivos que traigan una nómina y que se la piden a los entrenadores, según su opinión del fútbol formativo, quienes estaban para el fútbol profesional. Me pasan una lista, con diez o quince chiquillos y no estaba Charles Aránguiz” , siguió contando.

“Llamo al presidente de ese momento, ya fallecido él, donde Gerardo Mella. Le digo yo ‘oiga don Gerardo, una consulta. Hay un chiquillo de la Sub-17 que lo tuve yo en la preselección… ¿Ya no está más en el equipo?’. Me responde ¿quién?… Charles Aránguiz. Déjeme que pregunto me dice y me llamo al par de horas y me dice ‘no, está en el fútbol formativo’. Nosotros empezábamos la pretemporada el 2 de enero”, agrega.

Y, para cerrar este recordatorio, el entrenador del fútbol chileno contempló que “le digo ‘hágame un favor, tráigalo’. Y lo trajeron, empezó la pretemporada dos días después Charles, y al poco tiempo debutó. Después lo mismo con Eduardo Vargas, todos los chiquillos esos”, sentenció al respecto.

¿Queda confianza en Ricardo Gareca?

No fue lo único que expresó el exfutbolista, ya que, además, aprovechó la instancia para volver a referirse por el presente de la Selección Chilena con Ricardo Gareca como entrenador. “Si tú te recuerdas cuando me preguntas por eso con la llegada de Ricardo Gareca, mi respuesta y no me olvido, yo te dije ‘si Ricardo Gareca clasifica a Chile para el Mundial, hay que prenderle vela porque es milagroso’”.

Bajo esa misma línea, el Mortero profundizó en su comentario señalando que “los resultados son los que mandan en todo esto. Estamos últimos. Es que ahí está el tema, cuando José Sulantay tuvo la Sub-20 y yo la Sub-17, nos pegábamos unos rally para ir a ver jugadores: hasta Concepción, hasta Serena. Ir en el auto propio, medio comiendo a la carrera para llegar a todos los partidos. Y se fueron consiguiendo futbolistas que a la postre, bueno, la gran mayoría estuvieron en la selección adulta”, apuntó.

Para cerrar, expresó “yo también tuve a Toselli, Mauricio Isla, Varas un delantero centro histórico en Ñublense, Michael Silva. Que te digo, ¿quién más estaba ahí? Cristóbal Jorquera… Es decir, todos esos después pasaron a la Sub-20 con José”, sentenció.