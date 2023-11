La Selección Chilena vivió un importante terremoto en las últimas horas tras lo que fue la igualdad ante la Selección de Paraguay por la quinta fecha de Eliminatorias Sudamericanas, resultado que gatilló la salida definitiva de Eduardo Berizzo de la banca de ‘La Roja’.

Analizando lo que fue este compromiso, el periodista Jorge Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desglosó lo que fue el desempeño del equipo en el último partido de Berizzo al mando de la selección.

“Chile es como un equipo dominante pero de liga, manejo el partido, pero no profundizó nunca, no tuvo ocasiones claras, no le cascoteó el rancho”, comenzó señalando Hevia.

Desmenuzando dicho punto, el ‘Coke’ fue lapidario con el rendimiento del equipo de Eduardo Berizzo, en la que lo comparó con lo que fue el anterior trabajo de Martín Lasarte en la banca de Chile.

Eduardo Berizzo tuvo su último partido ante Paraguay | Foto: Photosport

“Berizzo era tan malo, que Lasarte, que ya era malo, es mejor que él“, explicó a Bolavip Chile.

Finalmente, Hevia lamentó la igualdad ante la Selección de Paraguay, a quien considera como uno de los rivales directos pensando en el sueño de ir al próximo mundial.

“Paraguay era un rival super discreto, yo entiendo que no le ganemos a Argentina , a Uruguay, pero ante Paraguay eran tres puntos dentro y no se logró“, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.