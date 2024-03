Luego de la gira de la selección chilena que marcó el inicio del argentino Ricardo Gareca al mando de La Roja, las sensaciones fueron muy positivas y esperanzadoras de cara a los desafíos que vienen.

El Tigre, tuvo la posibilidad de llevar un contingente que en términos generales cumplió más allá de las expectativas que habían y al menos, sirve para seguir trabajando.

No obstante y de cara a la Copa América de Estados Unidos 2024, muchos entran en el juego del armado de la nómina pensando en fortalecer aún más al equipo de todos y por cierto, en base a algunos nombres que merecerían alguna oportunidad.

Fue lo que realizó el panel de De Fútbol se Habla Así en DSports, quienes dieron sus nombres uno a uno en base a quienes podrían estar en la próxima citación de La Roja.

Por ejemplo, Mauricio Pozo quiere ver al central de Unión Española Jonathan Villagra, Marco Antonio Escobar al golero Vicente Reyes y el periodista Rodrigo López a Luciano Cabral.

Pellicer sorprende con este nombre para La Roja

Sin embargo, cuando correspondió responder al ex técnico Jorge Pellicer, no titubeó en dar un nombre que está en un gran momento. Pues bien, el ex DT campeón con Universidad Católica y Huachipato cree que es necesaria una oportunidad para, Stefan Pino.

Así es tal cual y alabó sus cualidades, presente y envergadura física. “Mira lo que voy a decir en base a la contingencia, Steffan Pino. Un centrodelantero de casi dos metros“, dijo el comentarista sobre el actual goleador de Deportes Iquique.

Fue ahí cuando todos señalaron que Ricardo Gareca había dicho que llamaría a jugadores que estuvieran en un buen momento en sus clubes, fue entonces cuando el experto volvió a manifestar.”Y, ¿Cómo era Gareca? Lo que pasa es que técnicamente era extraordinario, pero vieron definir hoy hace unos minutos a Steffan Pino”, concluyó así Jorge Pellicer.

Pino, le anotó dos goles a O’Higgins (Photosport)

¿Cuáles son los números de Steffan Pino en 2024?

Un gran inicio en Deportes Iquique tiene a Stefan Pino pasando un buen momento en su carrera. Por el momento, es el exclusivo goleador del Campeonato Nacional con seis goles. Ha estado en cancha 402 minutos en cinco partidos, de los cuales en cuatro ha sido titular. Ha recibido dos tarjetas amarillas.