Uno ya recita de memoria el equipo de Universidad de Chile que arrancó el campeonato y eso se debe a la consistencia, regularidad y resultados que se han obtenido.

Y más allá de alguna modificación que podría realizar Gustavo Álvarez en su visita a Calama, no habrían grandes novedades, por ende el sector de ataque se mantendría igual. Esto quiere decir, que Cristian Palacios se mantiene como eje de ataque.

Algo que sin duda va en directo perjuicio del argentino Luciano Daniel Pons, quien ha jugado muy poco desde su llegada a la U, con una expulsión a cuestas, lo que le hizo perder bonos con el estratega.

Sin embargo, asoman quienes desean esperar al jugador y que aún es prematuro hacer un análisis real de su cometido. En esa línea está el ex delantero azul, Diego Rivarola, quien sostuvo que sus minutos en cancha no permiten tener una opinión más acabada a su rendimiento.

“El tema Pons para mi, es muy difícil aún, para mi de evaluación. Yo creo que ha jugado muy poco como para evaluarlo de una forma más categórica”, manifestó el mendocino en ESPN F90.

Palabras que el resto del panel de alguna manera quisieron contrarrestar señalando que lo que se ha visto, tampoco permite destacar tanto al ex Independiente de Medellín, pero Rivarola insistió, “es que no, porque es producto que ha jugado muy poco, yo sería un poco más prudente”.

Rivarola cree que Gustavo Álvarez tiene dudas

Donde sí le dio la venia al entrenador, quien fue él quién lo solicitó, es que en un arranque de torneo, los técnicos suelen bancarse a jugadores solicitados por ellos mismos, algo que acá, no ha sido así y eso llama la atención.

“Ahora, sí creo en base a algunas determinaciones que ha tomado el técnico, es la sensación mia ¿No? y es que efectivamente cuando uno pide o trae un delantero extranjero con cierta categoría es difícil que, empezando el campeonato, lo mantenga tanto en el banco jugando tan poco, entonces eso, algo te indica”, afirmó el hombre de los 101 goles en azul.

Ahondando en eso, expresó que “quizás, es alguien que aún no termina de convencer al técnico, algo le falta, porque si no, no lo hubiesen traído y hubieran dejado a Palacios, a Guerra y listo”, aseveró.

Finalmente le señalaron que los goles de Cristian Chorri Palacios, si también han ido en perjuicio de los otros atacantes, “en cierta forma, claramente, pero a mi me gustaría verlo un poco más para hacer un análisis más profundo del tema Pons”, cerró Rivarola.

Pons sigue esperando su oportunidad en la U (Photosport)

¿Cuánto ha jugado Luciano Daniel Pons en la U?

Tan solo 98 minutos ha estado en cancha el argentino Luciano Pons en el presente Campeonato Nacional. Graficados en 3 partidos, de los cuales solo en uno fue titular. No ha anotado goles y recibió una tarjeta roja ante Audax Italiano.