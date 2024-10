Carlos Palacios está en el ojo el huracán tras haber pedido ser liberado de la concentración de la Selección Chilena para el duelo que La Roja sostendrá este martes ante Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla.

Si bien el jugador citó ‘problemas personales’ para restarse del trascendental compromiso de la Selección Chilena, lo cierto es que ayer apareció entrenando en el Estadio Monumental y proyectan su titularidad para el duelo del miércoles entre Colo Colo y Unión La Calera.

Juan Cristóbal Guarello, comunicador y conductor de La Hora de King Kong, entregó su veredicto si es que la Joya juega ante los caleranos el miércoles: “Está liberado, puede jugar. Está claro que no tiene un conflicto ajeno al fútbol, no es un tema que le impida jugar por la selección”, dijo en primera instancia.

Guarello se refirió a Carlos Palacios. | Foto: Photosport

“Me parece muy mal si aparece jugando contra Calera el miércoles Carlos Palacios, es un desprecio por la Selección Chilena y en esas condiciones no debería ser convocado nunca más”, complementó con dureza.

Guarello advierte que la salida de Palacios “Futbolísticamente, su convocatoria no me mueve nada. Tuvo un buen momento contra Argentina, pero no es el jugador que te va a salvar. No es como entrar en conflicto con el mejor Alexis, el mejor Vidal o el mejor Zamorano”, remató.

¿Jugará Carlos Palacios ante Unión La Calera? Jorge Almirón tendrá la última palabra cuando decida el equipo que buscará tomar el liderato del Campeonato Nacional 2024 en el segundo de los dos compromisos pendientes que tiene el Cacique.

La Roja en la tabla hacia el Mundial

La Selección Chilena marcha en el último lugar de la tabla de posiciones hacia el Mundial de Norteamérica 2026 con 5 puntos, siendo superado por Perú que ostenta 6 y el resto del subcontinente.