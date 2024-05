Las palabras de Jorge Valdivia el día de ayer en F90 de ESPN Chile no pasaron inadvertidas, donde el ex futbolista se enfrascó en un áspero diálogo con Sebastián Esnaola por dichos que, supuestamente, comunicadores como Juan Cristóbal Guarello había dicho sobre Arturo Vidal.

En específico, el ‘Mago’ aseguró que comunicadores como Guarello habían asegurado que el King era un jugador retirado y acabado, situación que motivó a Esnaola a pedirle que muestre dónde estaba eso.

Guarello se defiende por supuestos dichos sobre Arturo Vidal. | Foto: Photosport

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello se tomó el tiempo para responderle a Valdivia sin filtro: “Ya que fui aludido ayer por el señor Valdivia en el programa de ESPN, él dijo que había basureado a Vidal. Yo entiendo que empezó a leer a los 40 años y no entiende bien el significado de las palabras”, dijo.

“Dijo que dije que Vidal estaba retirado y acabado, que demuestre porque Esnaola le dijo dónde estaba eso, él le dijo que lo busque. Tira un dato malo y exige que otro lo verifique. Si vas a tirar un dato malo, verifícalo tú, hazte responsable del dato”, complementó.

En el cierre, Guarello desafía al Mago: “Que me muestre dónde he dicho yo eso, en qué lugar. Porque yo tengo una web donde hablo harto rato, por lo general replican cosas, es googlear no más, no es mucho más. Si lo encuentra, me retiro del periodismo, pero si no, me va a tener que pedir perdón”, remató.

Arturo Vidal no estará con Colo Colo ante Fluminense

Arturo Vidal no dirá presente el día de mañana en el duelo de Colo Colo ante Fluminense, toda vez que el King quedó suspendido para el encuentro tras ver la tarjeta amarilla ante Alianza Lima la fecha pasada.