Carlos Palacios fue liberado de la Selección Chilena. El jugador informó que tenía “problemas personales” y no estará en el compromiso de la Roja frente a Colombia el martes 15 de octubre a las 17:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El exfutbolista de la Roja, Colo Colo, Universidad Católica, entre otros, Coke Contreras, crítica al profesional de 24 años. “Está aduciendo a un problema para retirarse y no habla bien de él”, dijo en conversación con BOLAVIP.

Además, el talentoso exjugador lanza una advertencia a la Joya respecto a su futuro en la Roja: “Eso mismo podría arriesgar a que después ya no contaran con él en la Selección”.

Coke Contreras le hace una advertencia a Carlos Palacios. (Foto: Photosport)

Coke Contreras cuenta cuando le dijo “no” a la Selección Chilena

Contreras además recordó su experiencia personal cuando se negó a ir Selección Chilena: “Soy un jugador que en un momento dado dije ‘no’ a la Selección por una situación específica, pero no en estas circunstancias”.

“Lo que pasa es que yo había jugado la Copa América el 87 y el profesor me había dicho que contaba conmigo para el 89 y no me llamó. Incluso me vine a Chile después de haber jugado en las Palmas y todo el asunto, en la última temporada me venía a Católica y no me citó a la Copa América”, complementó.

Además, aseguró que en aquella ocasión optó por quedarse en la UC, ya que tenía un compromiso previo: “Entonces cuando a última hora me quiere citar a lo que son las Clasificatorias, ya me había comprometido con Católica, íbamos a una gira a México y encontré que no era el momento”.