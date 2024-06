Alexis Sánchez sigue sumando críticas en esta nueva edición de la Copa América. El goleador histórico de La Roja no pudo gravitar en la derrota por 0 a 1 de Chile ante Argentina, en un encuentro válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024.

Es por esto que Ricardo “El Tigre” Gareca se la jugó y al minuto 66′ del segundo tiempo sacó al tocopillano y mandó al terreno de juego a Marcos Bolados, jugador de Colo Colo.

Tras dicha decisión del adiestrador trasandino, llegaron las mejores jugadas colectivas de La Roja, con las cuales Rodrigo Echeverría estuvo cerca de abrir el marcador pero enfrente se topó con las grandes atajadas del Dibu Martínez.

PATRICIO YÁÑEZ NO TIENE PIEDAD CON ALEXIS SÁNCHEZ

El exfutbolista del Equipo de Todos y ahora comentarista deportivo, Patricio Yáñez, no quedó para nada contento con la labor que mostró el Niño Maravilla ante los trasandinos.

“Sin incidir en La Roja, no incide demasiado. Hace rato que cuando no hay circuitos funcionando a él le cuesta mucho, la verdad que no es un jugador que aporta y no genera absolutamente nada”, dijo en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura.

Sánchez fue reemplazado en el segundo tiempo en el duelo ante Argentina | FOTO: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport

“Los duelos los perdió todos, los anticiparon en todos. No ganó en la medida que uno espera él y a lo mejor el cambio debió ser antes”, concluyó.

¿Cuándo se juega el partido de Chile vs Canadá por la Copa América?

El partido entre Chile y Canadá está programado para que se juegue este sábado 29 de junio a partir de las 20:00 horas en el Inter&Co Stadium de Orlando, en el estado de Florida.