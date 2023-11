Mauricio Pinilla sufrió varias complicaciones en Europa. El ex delantero de la Universidad de Chile estuvo en 11 clubes en el Viejo Continente y no en todos le fue bien. El artillero pasó más malas que buenas y en algunos despuntó como el Grossetto, Palermo y Atalanta en Italia.

Sin embargo, Pinigol debió lidiar con la irregularidad en varios elencos donde apenas estuvo algunos meses e intentaba darle un giro a su carrera con otra experiencia, que resultaba aún más traumática. Ante ello, el exjugador del Cagliari aconsejó a Ben Brereton Díaz, quien vive un terrible presente en el Villarreal.

El delantero llegó por 4 años como refuerzo al Submarino Amarillo, pero no es titular, apenas juega y recibe muchas críticas por su nivel. Ante ello, Pinilla fue claro y le dio un gran espaldarazo. “Ben creo que lo está haciendo muy bien”, explicó el exjugador de La Roja en ESPN.

Ante ello, Pinilla le pidió mesura a Brereton y él realizó una potente confesión. “Como consejo se lo doy, porque yo lo viví. Tomé muy malas decisiones, pasaban 6 meses sin jugar y me quería ir inmediatamente. Hoy me arrepiento, porque podría haberla peleado, luchado y podría haber jugado cuatro, cinco, seis, siete, ocho años en el mismo equipo y no lo hice. Cada vez que había dificultad me arrancaba y es un gran error que cometí en mi carrera“, relató.

Mauricio Pinilla reveló una confesión sobre su paso por Europa (Javier Torres/Aton Chile)

Puros aplausos para Ben

Brereton hasta el momento tiene 210 minutos en La Liga y hoy fue titular en la Copa del Rey, aunque no suma goles. Pese a todo, Pinilla se banca al delantero de la Selección Chilena y sabe que todo esto es parte de un proceso.

“No tenía ninguna expectativa de que fuese titular desde el día uno. El Villarreal cuando lo lleva sabe que no va a ser titular del día uno. Tiene que vivir un proceso por lo menos de 12 meses, vivir un campeonato, vivir lo que significa jugar en un formato diferente y una liga diferente“, explicó Pinilla.

Incluso, Pinilla cree que Brereton está haciendo todo bien en España y que tiene que darle sólo tiempo al tiempo.

“El está jugando dos escalones más arriba de lo que estaba jugando. Es muy competitiva la Championship, es muy veloz, es muy física, pero es otro fútbol, es otro mundo y creo que le va a hacer muy bien“, terminó.