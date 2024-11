La triste mirada de Héctor Tito Awad tras el empate ante Perú en Lima: "Chile no está seguro de ganarle a nadie"

¿Qué dejó el empate sin goles de la selección chilena ante Perú? Poco, en líneas generales. De todos modos, quedó la sensación que La Roja desperdició una gran oportunidad de volver a los triunfos.

Ahora, el proceso de Ricardo Gareca cada vez se aleja más del objetivo que es clasificar a la Copa del Mundo del año 2026. Héctor Tito Awad conversó con BOLAVIP CHILE y entregó su parecer respecto a lo que queda para Chile.

“Mirando la tabla todavía me queda la esperanza del repechaje, porque hay equipos que están a cinco o seis puntos. Ahora, el problema son los partidos que nos quedan porque son realmente bravos”, afirmó Awad.

En relación al partido mismo, el comentarista de La Magia Azul valoró el trabajo de Vicente Pizarro, como también el de otros elementos del equipo que dirige el Tigre Gareca.

“Me encantó el Vicho Pizarro, me gustó la recuperación de Paulo Díaz que jugó mucho mejor que en otros partidos. Me gustó el Mono Aravena aunque muy defensivo, me gustaría verlo más ofensivo. Bien Cortés, salvo en un centro, pero en líneas generales subimos, pero ante el otro equipo más malo del proceso. Seguimos siendo los más malos”, apuntó el comunicador.

Awad rescató el partido de Vicente Pizarro (Photosport)

Awad teme por Venezuela

Sobre si el proceso está terminado o qué hay que hacer en relación a lo que viene, el reconocido periodista afirmó que “yo ya trabajaría para más adelante, los Arturo Vidal y todos esos, chao”, afirmando de forma enfática.

Sobre el próximo cotejo de los chilenos que es con Venezuela en el Estadio Nacional, el comentarista ve en la Vinotinto a un equipo que puede sorprender y que bajo ningún aspecto hay que confiarse, porque son una escuadra que han mejorado, claramente.

“Venezuela es una caja de pandora, ahora le sacó un empate a Brasil cuando antes se llevaban una boleta. Ya nos hizo una desconocida en el Monumental hace un tiempo. No, Chile no está seguro de ganarle a nadie”, cerró Awad.

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Este martes 19 de noviembre a las 21 horas, la selección chilena recibe a Venezuela, en cotejo correspondiente a la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas.