El conocido comunicador y aficionado a Universidad de Chile no se guardó nada a la hora de hablar de Colo Colo.

Lo que era un secreto a voces, finalmente se dio a conocer. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina desestimó la denuncia de Universidad de Chile en contra de Colo Colo, por lo que el mundo azul ha comenzado dicha decisión.

Lo cierto es que la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 se mantiene igual: el conjunto Popular quedó como líder con 66 puntos, mientras que el Romántico Viajero lo sigue de cerca con 64 unidades

Ahora, el campeón del certamen nacional deberá definirse en cancha. El cuadro albo deberá visitar a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla y la U recibirá a Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional.

En la U lamentan el veredicto del Tribunal de Disciplina | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Héctor Tito Awad se lanza en picada en contra de Colo Colo

En conversación con BOLAVIP CHILE, el periodista Héctor Tito Awad mostró su tristeza por la determinación que tomó el Tribunal en contra del Chuncho y a favor del Cacique.

“Primero pienso que hay que revisar el reglamento porque hay algunos que no tienen sentido como este. Siempre me pareció que no correspondía quitar puntos por esa regla”, lanzó de entrada el contertulio de la U.

Bajo la misma línea, Awad se lanzó en picada en contra del equipo que dirige Jorge Almirón. “No me extraña que a Colo Colo lo liberen de una sanción porque ellos hacen lo que quieren en el fútbol, absolutamente lo que quieren, tanto dirigentes, jugadores, todos”, resaltó.

“No sé que pensar pero de todas maneras si la U no es campeona no es por estos tres puntos sino por razón propia en algunos partidos. Además, a Colo Colo le echaron una manito constantemente durante todo el campeonato. Si sumamos los partidos que Colo Colo ganó por ayuda arbitrales, la U hubiese sido campeón por 10 puntos”, sentenció.

La tabla del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo es el exclusivo líder del torneo con 66 puntos, dos más que Universidad de Chile que sueña con un tropiezo de los albos para poder gritar campeón tras más de siete años de sequía.